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12:12 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоград примет участие во Всероссийском экологическом форуме

В рамках мероприятий Года экологии во Владимирской области с 23 по 25 августа пройдет Всероссийский экологический форум. Главная тема: «Экологическая ответственность регионов: развиваемся, созидаем, думаем о будущем!».

Программой форума предусмотрено пленарное заседание, работа дискуссионных площадок, выставка новейших экологических технологий, способствующих снижению техногенного воздействия на окружающую среду и повышению экологической безопасности производства, а также праздничные мероприятия, посвященные 25-летию Национального парка «Мещёра».

Органами власти, представителями бизнеса и общественных организаций будут обсуждаться вопросы защиты окружающей среды, будут предложены к обсуждению ключевые экологические проблемы:

— Переработка отходов и очистка сточных вод.

— Рациональное природопользование и бережное отношение к объектам живой природы.

К участию в Всероссийском экологическом форуме приглашаются представители областных, общественных, молодежных организаций, бизнес-сообщества и иные заинтересованные организации.

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