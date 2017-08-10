Волгоград примет участие во Всероссийском экологическом форуме

Программой форума предусмотрено пленарное заседание, работа дискуссионных площадок, выставка новейших экологических технологий, способствующих снижению техногенного воздействия на окружающую среду и повышению экологической безопасности производства, а также праздничные мероприятия, посвященные 25-летию Национального парка «Мещёра».
Органами власти, представителями бизнеса и общественных организаций будут обсуждаться вопросы защиты окружающей среды, будут предложены к обсуждению ключевые экологические проблемы:
— Переработка отходов и очистка сточных вод.
— Рациональное природопользование и бережное отношение к объектам живой природы.
К участию в Всероссийском экологическом форуме приглашаются представители областных, общественных, молодежных организаций, бизнес-сообщества и иные заинтересованные организации.