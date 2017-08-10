Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
США не смирятся с унижением от РФ и готовят войну – эксперт
«Правый сектор» собрал армию для мести ВСУ – ДНР
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11Мрамор Микеланджело
10:43 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске несколько дней будут отключать электричество

Отключение будет производиться в связи с ремонтными работами.

Источник: Reuters

Администрация г. о. Новокуйбышевск информирует, что в период с 14 по 18 августа по нескольким адресам будет отключено электроснабжение, так как Нк УЦЭС АО «ССК» будет проводить ремонт оборудования.

С 14 по 18 августа с 9.00 до 17.00 отключат частный сектор улицам Озерной и Полевой.

С 8.00 до 20.00 14 августа электричества не будет по следующим адресам Буденного, 5, 5а, Ворошилова, 26, пр. Победы, 45, 47, 47а, 49, 49а, Насосная (Водоканал), Автостанция (ПАТП).

15 августа с 9.00 до 20.00 будут отключать по адресам ул. Островского, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, Соц. Центр «наш дом», насосная, Архитектура, гаражи.

16 августа с 8.00 до 17.00 — ул. Горького, 15, 15а, 17, ул. Бочарикова, 12б, Киоски, павильоны, ТСЖ «Домовой», ТД «Союзный».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Самарцев зовут посмотреть на «звездный дождь»
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
Центробанк назначил временную администрацию в крымском Генбанке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Пролив Босфор закрыт властями Турции для прохода судов
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей Слова тут лишние, достаточно просто взглянуть на фотографию...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь