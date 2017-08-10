В Новокуйбышевске несколько дней будут отключать электричество

Источник: Reuters

Администрация г. о. Новокуйбышевск информирует, что в период с 14 по 18 августа по нескольким адресам будет отключено электроснабжение, так как Нк УЦЭС АО «ССК» будет проводить ремонт оборудования.

С 14 по 18 августа с 9.00 до 17.00 отключат частный сектор улицам Озерной и Полевой.

С 8.00 до 20.00 14 августа электричества не будет по следующим адресам Буденного, 5, 5а, Ворошилова, 26, пр. Победы, 45, 47, 47а, 49, 49а, Насосная (Водоканал), Автостанция (ПАТП).

15 августа с 9.00 до 20.00 будут отключать по адресам ул. Островского, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, Соц. Центр «наш дом», насосная, Архитектура, гаражи.