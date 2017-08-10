Хабаровчанка: Меня скоро уволят из-за очередей на Главпочтамте

Источник: Губерния онлайн

По два часа теряют хабаровчане в очередях на хабаровском Главпочтамте. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала жительница города, которой по работе приходится каждый день сдавать и получать заказную корреспонденцию. Знакомые рассказали ей, что недавно на почте прошли сокращения, а оставшиеся работники просто не справляются с потоком клиентов. В свою очередь, в «Почте России» утверждают, что клиентов в этом отделении обслуживают быстро и операторов там вполне достаточно.

По словам сотрудницы одной из компаний города Ольги Ралиевой, проблемы на Главпочтамте начались полгода назад.

«Я каждый день хожу на Главпочтамт, чтобы отправить или забрать заказную корреспонденцию для начальника, и поход на почту не обходится без длинной очереди. Бываю там после трех часов дня. Один человек работает на выдаче, один — на приеме (раньше было по двое). Чтобы получить документы, требуется час или два. Моему руководству это не нравится, и ко мне постоянно возникают вопросы о том, где я была. Так как некоторых сотрудниц Главпочтамта я знаю лично, я выяснила, что это безобразие началось, когда всех сократили. Писала жалобу на отделение, но бесполезно», — рассказала Ольга Ралиева.

Корреспондент портала отправился на Главпочтамт. В «живой» очереди он оказался 15-м, а в электронной — 91-м.

Ситуацию прокомментировала руководитель пресс-службы краевого управления Федеральной почтовой службы Елена Рыжкова.