В иркутских школах начнут преподавать финансовую грамотность

В трех учебных заведениях Иркутска в новом учебном году появятся уроки финансовой грамотности. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба иркутского отделения Банка России, два апробации нового предмета выбраны школы № 22 и № 38, а также лицей № 1. Решающую роль в выборе учреждений сыграли высокая заинтересованность и наличие опыта проведения уроков на разные экономические темы. Преподавать основы личной финансовой культуры будут в рамках дополнительно предмета с использованием учебно-методического комплекта «Основы финансовой грамотности». Специальное пособие для 9−11 классов было разработано по заказу и при участии Банка России.