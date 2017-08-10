Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль
Полицейские попались на аферах с квартирами
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Анна Седокова оконфузилась на сцене: на ней треснуло платье – СМИ
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8«Скирда Патрика»
10:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

В иркутских школах начнут преподавать финансовую грамотность

В трех учебных заведениях Иркутска в новом учебном году появятся уроки финансовой грамотности.

В трех учебных заведениях Иркутска в новом учебном году появятся уроки финансовой грамотности. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба иркутского отделения Банка России, два апробации нового предмета выбраны школы № 22 и № 38, а также лицей № 1. Решающую роль в выборе учреждений сыграли высокая заинтересованность и наличие опыта проведения уроков на разные экономические темы. Преподавать основы личной финансовой культуры будут в рамках дополнительно предмета с использованием учебно-методического комплекта «Основы финансовой грамотности». Специальное пособие для 9−11 классов было разработано по заказу и при участии Банка России.

«В современном мире человек должен получить знания о том, как пользоваться разнообразными финансовыми продуктами до того, как появятся навыки их использования. Это залог финансовой безопасности и качественной жизни в будущем», — отметил управляющий иркутским отделением Банка России Сергей Андреев.

Для обучения детей финансовой грамотности при участии Банка России в «Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» запущена программа подготовки тьюторов (методистов) и переподготовки учителей по финансовой грамотности. Записаться на программу можно на сайте: www.apkpro.ru/423.html.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
Центробанк назначил временную администрацию в крымском Генбанке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Пролив Босфор закрыт властями Турции для прохода судов
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей Слова тут лишние, достаточно просто взглянуть на фотографию...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Испытал культурный шок»: Харламов рассказывает о новом шоу ТНТ Звездные участники комедийно-музыкального шоу «Студия Союз» поделились с «Кино Mail.Ru» впечатлениями от съемок
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь