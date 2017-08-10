В иркутских школах начнут преподавать финансовую грамотность
В трех учебных заведениях Иркутска в новом учебном году появятся уроки финансовой грамотности.
В трех учебных заведениях Иркутска в новом учебном году появятся уроки финансовой грамотности.
В трех учебных заведениях Иркутска в новом учебном году появятся уроки финансовой грамотности. Как 10 августа 2017 года сообщила
«В современном мире человек должен получить знания о том, как пользоваться разнообразными финансовыми продуктами до того, как появятся навыки их использования. Это залог финансовой безопасности и качественной жизни в будущем», — отметил управляющий иркутским отделением Банка России Сергей Андреев.
Для обучения детей финансовой грамотности при участии Банка России в «Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» запущена программа подготовки тьюторов (методистов) и переподготовки учителей по финансовой грамотности. Записаться на программу можно на сайте: www.apkpro.ru/423.html.