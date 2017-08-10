Новосибирцам предложили выбрать дороги для ремонта
Горожане выбирают самые разбитые дороги мегаполиса для последующего ремонта уже в третий раз, рассказали в муниципалитете.
Горожане выбирают самые разбитые дороги мегаполиса для последующего ремонта уже в третий раз, рассказали в муниципалитете.
Новосибирцам предложили выбрать дороги для ремонта, об этом сообщает
Проект «Выбери дорогу для ремонта» запускают в Новосибирске уже в третий раз. Голосование пройдет в два этапа. Первый стартует 10 августа — горожане будут голосовать за те участки дорог, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Окончание голосования 10 сентября. На втором этапе будет составлен список дорог, которые набрали наибольшее количество голосов новосибирцев.
Отдать свой голос за ту или иную дорогу можно по ссылке.
В прошлом году жители голосованием в Интернете выбрали 37 проблемных участков. Ремонт на них был проведен осенью 2016 года и летом 2017 года. .