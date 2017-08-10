Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Как собрать ребенка к школе и сэкономить: лайфхаки
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: на располневшей Анне Седоковой на сцене разошлось платье
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11Мрамор Микеланджело
10:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцам предложили выбрать дороги для ремонта

Горожане выбирают самые разбитые дороги мегаполиса для последующего ремонта уже в третий раз, рассказали в муниципалитете.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцам предложили выбрать дороги для ремонта, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Проект «Выбери дорогу для ремонта» запускают в Новосибирске уже в третий раз. Голосование пройдет в два этапа. Первый стартует 10 августа — горожане будут голосовать за те участки дорог, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Окончание голосования 10 сентября. На втором этапе будет составлен список дорог, которые набрали наибольшее количество голосов новосибирцев.

Отдать свой голос за ту или иную дорогу можно по ссылке.

В прошлом году жители голосованием в Интернете выбрали 37 проблемных участков. Ремонт на них был проведен осенью 2016 года и летом 2017 года. .

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
100 тысяч зрителей собрало грандиозное авиашоу в Новосибирске
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
Центробанк назначил временную администрацию в крымском Генбанке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Пролив Босфор закрыт властями Турции для прохода судов
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей Слова тут лишние, достаточно просто взглянуть на фотографию...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь