Новосибирцам предложили выбрать дороги для ремонта

Проект «Выбери дорогу для ремонта» запускают в Новосибирске уже в третий раз. Голосование пройдет в два этапа. Первый стартует 10 августа — горожане будут голосовать за те участки дорог, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Окончание голосования 10 сентября. На втором этапе будет составлен список дорог, которые набрали наибольшее количество голосов новосибирцев.



Отдать свой голос за ту или иную дорогу можно по ссылке.