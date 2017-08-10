Волгоградец попросил установить в городе фонтанчики с питьевой водой
Волгоградский активист Серго Нарсия попросил «Концессии водоснабжения» установить на улицах Волгограда фонтанчики с питьевой водой.
Волгоградский активист Серго Нарсия попросил «Концессии водоснабжения» установить на улицах Волгограда фонтанчики с питьевой водой.
«Во времена СССР в Волгограде стояли питьевые фонтанчики. В других городах и странах они есть. Прошу рассмотреть вариант установки в городе сети питьевых фонтанчиков, т.к. летом очень жарко, населению и туристам очень нужна вода», — написал он концессионерам.
О своем предложении он также сообщил горожанам в социальных сетях. Часть поддержала его, а некоторые горожане предположили, что