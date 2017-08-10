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12:32 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец попросил установить в городе фонтанчики с питьевой водой

Волгоградский активист Серго Нарсия попросил «Концессии водоснабжения» установить на улицах Волгограда фонтанчики с питьевой водой.

«Во времена СССР в Волгограде стояли питьевые фонтанчики. В других городах и странах они есть. Прошу рассмотреть вариант установки в городе сети питьевых фонтанчиков, т.к. летом очень жарко, населению и туристам очень нужна вода», — написал он концессионерам.

О своем предложении он также сообщил горожанам в социальных сетях. Часть поддержала его, а некоторые горожане предположили, что из-за питьевых фонтанчиков в Волгограде могут вспыхнуть заболевания, т.к. могут быть нарушены гигиенические нормы.

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