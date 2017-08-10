Преграждающий подъезд к воде забор в Усть-Мане снесут

Он пояснил, что предприятию администрацией Дивногорска действительно было выдано разрешение на строительство базы отдыха и обустройства пляжа на этом участке. Однако изъятие из него земли, по которой проходит дорога, являющаяся по документам пожарным съездом, не было оформлено надлежащим образом. Из-за этого строители и огородили участок без учета границ этого объекта.