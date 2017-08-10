Преграждающий подъезд к воде забор в Усть-Мане снесут
Компанию «ОВК», перегородившую единственный подъезд к реке в поселке
Компанию «ОВК», перегородившую единственный подъезд к реке в поселке
Он пояснил, что предприятию администрацией Дивногорска действительно было выдано разрешение на строительство базы отдыха и обустройства пляжа на этом участке. Однако изъятие из него земли, по которой проходит дорога, являющаяся по документам пожарным съездом, не было оформлено надлежащим образом.
«Сейчас в ситуации разобрались и компания получила предписание снести ограждение на территории пожарного съезда», — говорит прокурор.
Сделать это строители должны до 11 августа.
Информация об инциденте с перегораживанием пожарного съезда к Мане появилась еще неделю назад — 3 августа. Однако до участка строительства администрация Дивногорска, по словам Савчина, добралась лишь вчера.