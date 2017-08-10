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10:47 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье уволили вице-губернатора, подозреваемого в превышении полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Евгений Вишняков, подозреваемый в превышении полномочий, снят с должности вице-губернатора Приморья.

Источник: Reuters

В конце июля суд заключил под стражу Вишнякова на один месяц и 15 дней. Он проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий. Позже защита Вишнякова сообщила, что планирует обжаловать заключение. Официально подробности уголовного дела пока не озвучены, однако в тот же день с чиновником был задержан глава Уссурийска Евгений Корж. По данным источника, он заключил досудебное соглашение, сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ряд местных СМИ связывают уголовное преследование обоих с нарушениями при строительстве микрорайона под Уссурийском.

Как подтвердил РИА Новости представитель администрации края, Вишняков уволен по собственному желанию. «Губернатор подписал приказ», — сказал собеседник.

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