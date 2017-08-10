Красноярский край делегировал на летнюю Универсиаду четырех спортсменов

Четыре спортсмена представят Красноярский край на предстоящей летней Универсиаде-2017, которая стартует 19 августа в китайском Тайбэе. От региона отправятся Сергей Митусов, Арина Опенышева, Андрей Арбузов и Наталья Малых. Об этом сообщили в пресс-службе Крайспорта.

Сергей Митусов вызван в студенческую сборную России по баскетболу, которая уже тренируется во Владивостоке. 20-летний воспитанник школы БК «Енисей» учится в Сибирском государственном университете им. Решетнева и имеет опыт выступления за основную команду своего родного клуба.

Вызов в сборную также получили пловцы Арина Опенышева и Андрей Арбузов, представляющие Сибирский федеральный университет. Напомним, 18-летняя Опенышева в составе национальной команды выступала на чемпионате мира, проходившем в Будапеште (Венгрия) в июле.

Кроме того, в студенческую сборную страны по волейболу вызвана Наталья Малых, представляющая «Енисей». Сейчас девушка находится на сборах в Одинцово (Подмосковье).

В Крайспорте добавили, что на Универсиаде регион будет представлен не только спортсменами. Так, в тренерский штаб сборной России по плаванию вошёл зеленогорский специалист Владимир Авдеев, воспитавший олимпийского чемпиона Юрия Мухина.