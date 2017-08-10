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11:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Прах японских солдат отправили на родину из Солнечного района

Останки японских военнопленных в крае ищут уже двадцать пять лет.

Закончилась очередная, двадцать пятая по счету российско-японская экспедиция по поиску и эксгумации японских военнопленных, умерших в лагерях после окончания второй мировой войны. На этот раз раскопки велись в окрестностях поселков Уктур и Горин Солнечного района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Большое захоронение в Уктуре мы обнаружили еще в прошлом году, — сказала ИА «Хабаровский край сегодня» участник экспедиции Галина Потапова. — Судя по архивным документам, здесь был расположен лагерь военнопленных, там покоятся больше трехсот японцев. Начатые работы продолжились нынешним летом. На месте бывшего кладбища вырос лес, это затрудняло работу. Но мы смогли обнаружить останки 29 человек. Судмедэкперт, который непременно сопровождает подобные экспедиции, без труда определил, что останки принадлежат монголоидной расе, то есть это без сомнения, японцы. Их выдают прекрасные зубы. Останки сжигают на металлических листах, а прах укладывают в большие коробки, которые потом увозят в Японию. В Токио специально построен храм, в котором делают подобные захоронения.

Еще одно место нынешних поисков — поселок Горин того же Солнечного района. Там удалось обнаружить останки еще 35 человек. — Иногда в могилах обнаруживаются металлические пуговицы, ложки, вилки с иероглифами, палочки, — говорит Галина Потапова. — Только однажды удалось найти полное облачение солдата, которое чудом сохранилось. А в ремне остался именной патрон. Это возможность восстановить имя человека, которому он принадлежал. Японцам, которые особенно трепетно относятся к памяти своих соотечественников, это очень важно. К слову, они ищут их и в других странах, где когда-либо воевала Япония. А 10 сентября к нам прилетят родственники бывших военнопленных. Раз в пять лет правительство Страны восходящего солнца оплачивает им дорогу к местам захоронения своих родственников. До райцентра они доберутся на автобусе. А потом на вахтовках по бездорожью отправятся на многие километры дальше.

В крае остались еще большие захоронения, в некоторых из них покоятся останки более 1,5 тысяч человек, так что поиски будут продолжены.

Всего с 1992 года в крае обнаружено около 7 тысяч останков японских военнопленных. Документы о местах их захоронений были переданы японской стороне нашим правительством во времена Михаила Горбачева.

По нормам международного права государства после окончания военных действий должны обмениваться списками военнопленных, как живых, так и мертвых. И предоставлять информацию о местах их захоронений.

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