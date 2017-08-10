Прах японских солдат отправили на родину из Солнечного района
Останки японских военнопленных в крае ищут уже двадцать пять лет.
Останки японских военнопленных в крае ищут уже двадцать пять лет.
Закончилась очередная, двадцать пятая по счету
Еще одно место нынешних поисков — поселок Горин того же Солнечного района. Там удалось обнаружить останки еще 35 человек. — Иногда в могилах обнаруживаются металлические пуговицы, ложки, вилки с иероглифами, палочки, — говорит Галина Потапова. — Только однажды удалось найти полное облачение солдата, которое чудом сохранилось. А в ремне остался именной патрон. Это возможность восстановить имя человека, которому он принадлежал. Японцам, которые особенно трепетно относятся к памяти своих соотечественников, это очень важно. К слову, они ищут их и в других странах, где
В крае остались еще большие захоронения, в некоторых из них покоятся останки более 1,5 тысяч человек, так что поиски будут продолжены.
Всего с 1992 года в крае обнаружено около 7 тысяч останков японских военнопленных. Документы о местах их захоронений были переданы японской стороне нашим правительством во времена Михаила Горбачева.
По нормам международного права государства после окончания военных действий должны обмениваться списками военнопленных, как живых, так и мертвых. И предоставлять информацию о местах их захоронений.