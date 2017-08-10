Серьёзных бед прошедший в Иркутске ливень не наделал
Несмотря на вчерашний ливень, угрозы подтопления в Иркутске нет.
Несмотря на вчерашний ливень, угрозы подтопления в Иркутске нет.
Несмотря на вчерашний ливень, угрозы подтопления в Иркутске нет.
Осадков выпало 22 миллиметра — это меньше половины критической нормы. Разлива рек не наблюдается. Среди последствий, в основном, аварии на мокрой дороге и глубокие лужи, из которых буксиром приходилось спасать автомобили. За сутки в Единую диспетчерскую службу поступило шесть жалоб. Экстренных случаев, по данным городской администрации, среди них нет. В основном, незначительные подтопления подвалов и огородов. Аварийные службы работают по этим заявкам.
— Были традиционно критические места — там откачиваем воду. Это Култукская, Красноярская, Баррикад, Ушаковская — там сейчас вся техника работает. Бригады ездят, смотрят забивку дождеприёмников. Очищают оперативно решётки, чтобы вода сразу уходила. А так всё под контролем, работаем, — говорит директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский.