Серьёзных бед прошедший в Иркутске ливень не наделал

Осадков выпало 22 миллиметра — это меньше половины критической нормы. Разлива рек не наблюдается. Среди последствий, в основном, аварии на мокрой дороге и глубокие лужи, из которых буксиром приходилось спасать автомобили. За сутки в Единую диспетчерскую службу поступило шесть жалоб. Экстренных случаев, по данным городской администрации, среди них нет. В основном, незначительные подтопления подвалов и огородов. Аварийные службы работают по этим заявкам.