В Петербурге оптимизируют маршрутную сеть: Интервал движения транспорта увеличится

Петербургские власти считают, что настало время оптимизации маршрутной сети. Большинство из сегодняшних городских маршрутов были разработаны еще в далекие 1970−1980 годы.

С тех пор и город изменился, и направления транспортных потоков. А маршруты на общественном транспорте все те же. Они уже не соответствуют современным требованиям города.