В Петербурге оптимизируют маршрутную сеть: Интервал движения транспорта увеличится
На некоторых маршрутах в три раза — с двух до шести минут.
На некоторых маршрутах в три раза — с двух до шести минут.
Петербургские власти считают, что настало время оптимизации маршрутной сети. Большинство из сегодняшних городских маршрутов были разработаны еще в далекие 1970−1980 годы.
Глава комитета по транспорту Александр Головин говорит, что, возможно, после оптимизации маршрутной сети увеличится интервал движения транспорта. На некоторых остановках автобуса придется ждать не две, а шесть минут.
Начать оптимизацию планируют с Красногвардейского района. Изучив все плюсы и минусы, правительство подготовит схему оптимизации маршрутов в других районах города.
Среди основных принципов — исключение дублирующих маршрутов. Это, по мнению чиновников, позволит разгрузить дороги.