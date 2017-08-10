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12:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге оптимизируют маршрутную сеть: Интервал движения транспорта увеличится

На некоторых маршрутах в три раза — с двух до шести минут.

Источник: Комсомольская правда

Петербургские власти считают, что настало время оптимизации маршрутной сети. Большинство из сегодняшних городских маршрутов были разработаны еще в далекие 1970−1980 годы.

С тех пор и город изменился, и направления транспортных потоков. А маршруты на общественном транспорте все те же. Они уже не соответствуют современным требованиям города.

Глава комитета по транспорту Александр Головин говорит, что, возможно, после оптимизации маршрутной сети увеличится интервал движения транспорта. На некоторых остановках автобуса придется ждать не две, а шесть минут.

Начать оптимизацию планируют с Красногвардейского района. Изучив все плюсы и минусы, правительство подготовит схему оптимизации маршрутов в других районах города.

Среди основных принципов — исключение дублирующих маршрутов. Это, по мнению чиновников, позволит разгрузить дороги.

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