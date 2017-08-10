Ученые ИГУ: Тропа возле скалы Шаманка на Байкале может обрушиться

Источник: IrkutskMedia.ru

Ученые Иркутского государственного университета и сотрудники международных исследовательских групп предупредили, что существует опасность обрушения тропы возле скалы Шаманка на острове Ольхон на озере Байкал. Это происходит на месте проложенных в советское время подъездных путей, которые туристы сейчас используют как тропы к скале Шаманка, образуются глубокие овраги. Причина их образования — скопление дождевой воды в местах, где нарушен почвенный покров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИГУ.

С 29 июля по 12 августа на острове Ольхон проходит экспедиция сотрудников института исследования экосистем Кильского университета имени Кристиана Альбрехта. Участники экспедиции, члены исследовательской группы исследования экосистем и геоархеологии — профессор Ханс-Рудольф Борк, директор Института исследования экосистем, доктор Андреас Мит, аспиранты Янн Вендт и Светлана Хамнуева. Делегацию сопровождают доцент кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ Ольга Лопатовская и выпускница ИГУ, ведущий инженер Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН Екатерина Хадеева.

Цель экспедиции — изучение процессов деградации почв на острове Ольхон. Во время экспедиции были отобраны почвенные пробы для дальнейшего изучения, сделаны замеры оврагов, составлена предварительная хронология влияния человека на экосистему острова.

«Мы констатировали, что влияние туризма значительно изменило окружающую среду. Самый разительный пример уничтожения почв и изменения ландшафта — это то, что в настоящее время происходит на самом священном месте острова, мысе Бурхан», — сообщил доктор Андреас Мит.

Также он отметил, что вода вызывает эрозию и все больше смывает почву, так что на месте канав образуются глубокие ямы. Если этот процесс не остановить, в течение нескольких лет возникнет угроза обрушения мыса, так что попасть к скале скоро будет невозможно. Наиболее выражено разрушение северной стороны мыса, но аналогичные процессы происходят и на южном склоне.