Горнолыжная школа Уфы начала набор детей

Документы необходимо подать до 25 августа текущего года. Для проведения индивидуального отбора поступающих проводится тестирование в виде сдачи контрольных упражнений. В спортивной школе предусмотрены бюджетные места, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Школа славится своими тренерами и воспитанниками, последние неоднократно становились победителями и призерами республиканских, всероссийских и международных соревнований.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (347) 246−39−49, 246−39−50.