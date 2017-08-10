В Ростове в день открытия кинофестиваля Bridge of Art-2017 изменится схема движения городского транспорта

1. Маршруты №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут работать по схеме:

ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

2. Маршрутные такси №№ 80-МТ, 98-МТ в прямом направлении будут ехать по схеме:

пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская и далее по маршрутам; В обратном направлении — по схеме: ул. 1-я Майская — ул. 2-я линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный и далее по маршрутам.

3. Маршрутное такси № 55-МТ будет двигаться в прямом направлении по схеме: пр. Театральный — ул. Закруткина — ул. Нижненольная и далее по маршруту, а назад — ул. 13-я Линия — ул. 14-я Линия — ул. Советская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный и далее по маршруту.

4. Подвижной состав троллейбусного маршрута № 1 перераспределен на маршрут № 5 (по Красноармейской), а движение по троллейбусным маршрутам № 2,22 будет организовано по укороченной схеме до пл. Свободы от ул. 35-я линия и Александровки соответственно.