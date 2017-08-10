Водителям эвакуаторов и работникам спецстоянок Москвы выдадут видеорегистраторы
Предполагается, что новая техника позволит повысить качество работы.
Предполагается, что новая техника позволит повысить качество работы.
Более тысячи видеорегистраторов выдадут до конца 2017 года сотрудникам учреждений «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) и «Организатор перевозок». Об этом в четверг, 10 августа, сообщается на сайте мэрии.
Отмечается, что данные устройства более современные, чем те, которые используются в настоящее время. Они способны записывать видео высокого качества и долгое время работать без подзарядки.
«Организатор перевозок» получит 480 видеорегистраторов. Их будут использовать контролеры на всем наземном городском транспорте и в метро. Кроме того, спецтехнику впервые выдадут всем специалистам, которые выявляют нелегальных перевозчиков»
Работникам АМПП выдадут 577 видеорегистраторов. Их получат служащие спецстоянок, техники эвакуаторов и пешие инспекторы. Предполагается, что новая техника позволит повысить качество работы эвакуаторщиков и обеспечит дополнительной информацией в случае возникновения спорных ситуаций.