Водителям эвакуаторов и работникам спецстоянок Москвы выдадут видеорегистраторы

Источник: РИА "Новости"

Более тысячи видеорегистраторов выдадут до конца 2017 года сотрудникам учреждений «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) и «Организатор перевозок». Об этом в четверг, 10 августа, сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что данные устройства более современные, чем те, которые используются в настоящее время. Они способны записывать видео высокого качества и долгое время работать без подзарядки.

«Организатор перевозок» получит 480 видеорегистраторов. Их будут использовать контролеры на всем наземном городском транспорте и в метро. Кроме того, спецтехнику впервые выдадут всем специалистам, которые выявляют нелегальных перевозчиков» Пресс-служба департамента транспорта столицы