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11:58 (мск), источник: Мослента

Водителям эвакуаторов и работникам спецстоянок Москвы выдадут видеорегистраторы

Предполагается, что новая техника позволит повысить качество работы.

Источник: РИА "Новости"

Более тысячи видеорегистраторов выдадут до конца 2017 года сотрудникам учреждений «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) и «Организатор перевозок». Об этом в четверг, 10 августа, сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что данные устройства более современные, чем те, которые используются в настоящее время. Они способны записывать видео высокого качества и долгое время работать без подзарядки.

«Организатор перевозок» получит 480 видеорегистраторов. Их будут использовать контролеры на всем наземном городском транспорте и в метро. Кроме того, спецтехнику впервые выдадут всем специалистам, которые выявляют нелегальных перевозчиков»
Пресс-служба департамента транспорта столицы

Работникам АМПП выдадут 577 видеорегистраторов. Их получат служащие спецстоянок, техники эвакуаторов и пешие инспекторы. Предполагается, что новая техника позволит повысить качество работы эвакуаторщиков и обеспечит дополнительной информацией в случае возникновения спорных ситуаций.

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