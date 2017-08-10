Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Германия решила крымский вопрос назло Трампу
В Мурманске мужчина убил врача и покончил с собой
Марина Анисина и Никита Джигурда забрали детей из элитной школы из-за драки
Полицейские попались на аферах с квартирами
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: на располневшей Анне Седоковой на сцене разошлось платье
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
12:01 (мск), источник: Вести Иркутск

Отжимание, пресс и наклоны: иркутские ветераны сдают нормы ГТО

Иркутские пенсионеры сдавали нормы ГТО. Отжимания и упражнения на пресс они превратили в соревнования. Понадобилась ли помощь медсестры?

Испытание на гибкость — наклон — Геннадий Даничкин выполнил на отлично. Но в других нормах ГТО слегка подкачал. В упражнениях на пресс его обошёл Михаил Иванов — сосед по Дому ветеранов.

— Я так качаюсь всё-таки как-никак, а он не качается. И прямо раз-раз и прямо в два, два с половиной раза. С ума сойти, — говорит участник тестирования по ГТО Геннадий Даничкин.

— Да нет, я 20 раз отжался. Его остановили.
— Если бы его не остановили, он бы тут до утра, наверное.
— Штаны начали рваться сзади, и я прекратил это дело, — говорит участник тестирования по ГТО Михаил Иванов.

Ветераны и пенсионеры не просто сдают нормы ГТО, в их-то возрасте, ещё и соревнуются. Кто ниже наклонится или больше отожмётся. В 86-ть и Мария Ефимовна может показать, что в её руках сила есть.

— 11 раз и правильно. Я-то почти грудью стул доставала, а они чуть-чуть согнут локти и всё. И считают. Здесь я на золотую! — говорит участница тестирования ГТО Мария Чебунина.

Сегодня проверяли свои возможности в 3-х дисциплинах. Между прочим, самой старшей испытуемой спортсменке-любительнице исполнилось 92 года.

— Это Тетерина Вера. Очень активная, очень хорошо сначала сдала пресс, потом она пошла на наклон, очень хорошо и самостоятельно сдала. Но отжиманий я пока не видела, — говорит судья тестирования по ГТО Галина Молчанова.

А ради развлечения играли в дартс и шашки. Кстати, в спорткомплекс «Вымпел» из Дома ветеранов со своими подопечными приехала и медсестра.

— Я, конечно, за всех очень волновалась и аптечку взяла всякую разную, и шприцы и всё-всё. Но я посмотрела, я так довольна ими, даже не ожидала, что они такие счастливые, весёлые, такие здоровенькие, — говорит медсестра Иркутского дома ветеранов Валентина Ожегова.

Из-за дождя пришлось отложить скандинавскую ходьбу и стрельбу из винтовки. Это следующие испытания для ветеранов — по результатам некоторые из них удостоятся знаков отличия «готов к труду и обороне».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Средний чек россиян за поход в магазин снизился до 503 рублей
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
На рынке жилья стало слишком много новостроек
В программе реновации нашли 270 ценных домов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Анна Старшенбаум продолжает жить с бывшим мужем ради ребенка Актриса откровенно рассказала про разрыв отношений с Алексеем Бардуковым.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь