Отжимание, пресс и наклоны: иркутские ветераны сдают нормы ГТО

Испытание на гибкость — наклон — Геннадий Даничкин выполнил на отлично. Но в других нормах ГТО слегка подкачал. В упражнениях на пресс его обошёл Михаил Иванов — сосед по Дому ветеранов.

— Я так качаюсь всё-таки как-никак, а он не качается. И прямо раз-раз и прямо в два, два с половиной раза. С ума сойти, — говорит участник тестирования по ГТО Геннадий Даничкин.

— Да нет, я 20 раз отжался. Его остановили.

— Если бы его не остановили, он бы тут до утра, наверное.

— Штаны начали рваться сзади, и я прекратил это дело, — говорит участник тестирования по ГТО Михаил Иванов.

Ветераны и пенсионеры не просто сдают нормы ГТО, в их-то возрасте, ещё и соревнуются. Кто ниже наклонится или больше отожмётся. В 86-ть и Мария Ефимовна может показать, что в её руках сила есть.

— 11 раз и правильно. Я-то почти грудью стул доставала, а они чуть-чуть согнут локти и всё. И считают. Здесь я на золотую! — говорит участница тестирования ГТО Мария Чебунина.

Сегодня проверяли свои возможности в 3-х дисциплинах. Между прочим, самой старшей испытуемой спортсменке-любительнице исполнилось 92 года.

— Это Тетерина Вера. Очень активная, очень хорошо сначала сдала пресс, потом она пошла на наклон, очень хорошо и самостоятельно сдала. Но отжиманий я пока не видела, — говорит судья тестирования по ГТО Галина Молчанова.

А ради развлечения играли в дартс и шашки. Кстати, в спорткомплекс «Вымпел» из Дома ветеранов со своими подопечными приехала и медсестра.

— Я, конечно, за всех очень волновалась и аптечку взяла всякую разную, и шприцы и всё-всё. Но я посмотрела, я так довольна ими, даже не ожидала, что они такие счастливые, весёлые, такие здоровенькие, — говорит медсестра Иркутского дома ветеранов Валентина Ожегова.