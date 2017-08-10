Отжимание, пресс и наклоны: иркутские ветераны сдают нормы ГТО
Иркутские пенсионеры сдавали нормы ГТО. Отжимания и упражнения на пресс они превратили в соревнования. Понадобилась ли помощь медсестры?
Иркутские пенсионеры сдавали нормы ГТО. Отжимания и упражнения на пресс они превратили в соревнования. Понадобилась ли помощь медсестры?
Испытание на гибкость — наклон — Геннадий Даничкин выполнил на отлично. Но в других нормах ГТО слегка подкачал. В упражнениях на пресс его обошёл Михаил Иванов — сосед по Дому ветеранов.
— Я так качаюсь
— Да нет, я 20 раз отжался. Его остановили.
— Если бы его не остановили, он бы тут до утра, наверное.
— Штаны начали рваться сзади, и я прекратил это дело, — говорит участник тестирования по ГТО Михаил Иванов.
Ветераны и пенсионеры не просто сдают нормы ГТО, в
— 11 раз и правильно.
Сегодня проверяли свои возможности в 3-х дисциплинах. Между прочим, самой старшей испытуемой
— Это Тетерина Вера. Очень активная, очень хорошо сначала сдала пресс, потом она пошла на наклон, очень хорошо и самостоятельно сдала. Но отжиманий я пока не видела, — говорит судья тестирования по ГТО Галина Молчанова.
А ради развлечения играли в дартс и шашки. Кстати, в спорткомплекс «Вымпел» из Дома ветеранов со своими подопечными приехала и медсестра.
— Я, конечно, за всех очень волновалась и аптечку взяла всякую разную, и шприцы и