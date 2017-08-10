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11:54 (мск), источник: Volga News

СКС отключает воду в домах на элитных просеках в Самаре

«Самарские коммунальные системы» начали проверки законности подключений и верности расчета за потребленные ресурсы на элитных просеках в Самаре, сообщила пресс-служба компании.

На начало августа на второй и третьей просеках были проверены 154 домовладения. Выявлено шесть домов, чьи владельцы пользуются услугами водоснабжения и водоотведения самовольно — без разрешения, без согласования, без промывки системы, без соблюдения технических требований, без оплаты.

Из шести выявленных самовольно подключенных объектов один уже отключен от водоснабжения, два стоят в плане на отключение в ближайшие дни, три владельца домовладений признали свою вину, согласились с выставленными счетами за самовольное пользование, взяли на себя обязательства оплатить их и оформить должным образом все необходимые документы. В случае невыполнения своих обязательств они также будут отключены.

Один из самовольно подключившихся владельцев недвижимости по действующему законодательству должен оплатить объем потребления воды из расчета круглосуточного потребления и диаметра трубы за три года — это сумма 3,6 млн рублей.

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