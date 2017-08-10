Игра не по правилам: В столичных ВУЗ-ах разгорелся скандал из-за абитуриентов

Источник: Publika.md

Вузы конкурируют за каждого студента и подчас играют не по правилам. Совет ректоров потребовал от Минобразования аннулировать приказ о зачислении в Молдавский госуниверситет. Повод — неправомерные действия. Между тем в МолдГУ все обвинения в свой адрес отвергают.

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По словам ректора Экономической академии Григория Белостечника, абитуриенты получили в последний день приема в вузы поздравительные сообщения о зачислении в МолдГУ. Их также проинформировали, что они должны в срочном порядке представить в университет оригиналы документов. Между тем указом Министерства образования подача документов в оригинале назначена на 3—7 августа .

«Как такое возможно? 31 июля еще продолжался прием документов на поступление. Как можно было отправлять такие сообщения? Мы квалифицируем это как фальсификацию и беззаконие», — cказал ректор Экономической академии Григорий Белостечник.

Возмутило членов Совета ректоров Молдовы и то, что на сайте МолдГУ появился приказ о зачислении на бюджетные места более 600 абитуриентов. Это вызвало вопросы об источниках финансовых средств.

«Зачем они это делают? Число студентов снижается с каждым годом, обсуждается финансирование университетов по новой формуле, учитывающей количество студентов», — возмутился ректор ТУМ Виорел Бостан.

«Стыдно, что мы обсуждаем подобные проблемы, вместо того, чтобы объединить усилия для решения проблем в сфере образования. То, что случилось сейчас и было в прошлом году говорит об отсутствии культуры и порядочности», — заявил ректор МСУМ Андрей Галбен.

В МолдГУ заверяют, что сообщения разослали волонтёры.

«Из более чем шестисот семидесяти сообщений, только восемь. Мы можем это доказать. Потому что есть подтверждения. Только восемь человек получили сообщение такого содержания 31 июля», — сообщила проректор МолдГУ Отилия Дандара.

Как настаивает проректор МолдГУ Отилия Дандара, вуз никоим образом не принуждал студентов к решениям или действиям.

«В этом году мы выделили почти 670 бюджетных мест. Отозвались не все абитуриенты. Это доказывает, что университет никого не заставлял и не принуждал к поступлению. Обучение в МолдГУ выбрали почти 370 выпускников», — сказала проректор МолдГУ Отилия Дандара.

Совет ректоров обратился в Министерство образование с требованием аннулировать приказ о зачислении в Молдавский госуниверситет.

«Всех, кто упоминался, проверила комиссия, созданная Министерством образования, культуры и исследований. Приказом предупредили ректора Молдавского государственного университета обратили и потребовали соблюдения нормативных документов о приеме в вузы».