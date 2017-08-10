«Никогда не поздно»: тайка закончила университет в 91 год
91-летняя бабушка из Таиланда получила степень бакалавра после почти 20 лет учебы. Ее жизненный девиз — «учиться никогда не поздно». Об этом она рассказала корреспонденту Тайской службы
91-летняя бабушка из Таиланда получила степень бакалавра после почти 20 лет учебы. Ее жизненный девиз — «учиться никогда не поздно». Об этом она рассказала корреспонденту Тайской службы
Кимлан Йинакул всегда хотелось учиться в университете, но в юном возрасте такой возможности у нее не было.
Однако через много лет — уже после того, как большинство ее собственных детей получили высшее образование, — она все же решила поступить в вуз, и в среду ей вручили долгожданный диплом.
Родом Кимлан из провинции Лампанг на севере Таиланда. В детстве она была прилежной ученицей и посещала одну из лучших в провинции школ.
Однако продолжить обучение в университете на тот момент было невозможно, и после того, как ее семья переехала в Бангкок, она вышла замуж — и надолго забросила мечту о высшем образовании.
«Тем не менее мне всегда хотелось, чтобы хотя бы у моих детей была возможность учиться. Поэтому я их поощряла и поддерживала, чтобы они поступали в университет», — сказала она.
Четверо из пяти ее детей получили степени магистров, а один даже защитил докторскую диссертацию в США.
Именно благодаря интересу детей к наукам Кимлан приняла решение самой начать учебу в вузе.
Полноценная и счастливая жизнь
Когда одна из ее дочерей, работавшая в больнице, записалась параллельно на курс в открытый университет Сукхотай Тхамматират, Кимлан решила последовать ее примеру.
На тот момент ей было 72 года, но
Она продолжила получать образование, уже когда ей исполнилось 85, выбрав в качестве основного предмета социальную экологию. По ее словам, эти знания помогут ей жить полноценной и счастливой жизнью.
«Когда я оправилась от горя утраты, я заставила себя закончить программу обучения. Надеюсь, душа моей дочери будет этому рада», — сказала она в интервью
«Никогда не поздно начинать. Мой разум всегда бодрствует и готов узнавать новое», — говорит Кимлан.
«Мир не останавливается ни на секунду. Всегда находятся новые проблемы, которые необходимо разрешать. Если бы не появлялись новые науки, мир перестал бы процветать», — добавляет она.
Формула успеха
На вопрос о секрете успеха она ответила, что ей помогли целеустремленность и трудолюбие.
Когда я говорила себе, что нужно, например, закончить какую-то главу, то прикладывала все возможные усилия, чтобы это сделать. Я подчеркивала все ключевые моменты, которые нужно было выучить. И это помогало мне в процессе повторения пройденного.
«Я очень радовалась, когда сдавала экзамен, и расстраивалась, если сдать не удавалось. Тогда я пересдавала его — снова и снова, пока не получала хорошую оценку», — рассказала она.
Каков же ее план после получения диплома?
«Вряд ли