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11:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Придорожному продавцу не посчастливилось во Владивостоке

Во Владивостоке оштрафован продавец морепродуктов, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора России по Приморскому краю.

Сотрудники управления совместно с полицейскими пресекли продажу сомнительных деликатесов в микрорайоне Снеговая Падь.

Припарковавшись на выезде из города, житель Владивостока 1970 года рождения предлагал жителям микрорайона приобрести дары моря, используя свой автомобиль в качестве витрины и прилавка.

В ходе проверки правоохранители обнаружили в багажнике стоящего на обочине дороги автомобиля 5,7 килограммов варено-мороженной креветки и 8 килограмма конечностей краба.

Подтвердить качество и безопасность деликатесной продукции было невозможно, так как документы, подтверждающие это, продавец предоставить не смог, отсутствовала и маркировка изготовителя, на которой указывается дата выработки.

Как считают специалисты, не исключено, что морепродукты хранились с истекшим сроком годности, представляя угрозу здоровью их покупателей.

По результатам проверки 13,7 килограмма морепродуктов были изъяты и помещены на изолированное хранение. Продавцу назначили штраф в одну тысячу рублей.

На основании установленных фактов изъятые морепродукты будут уничтожены либо утилизированы за счет их владельца.

Виктор Бруевич.

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