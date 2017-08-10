В Калининграде внепланово отключен свет на 6 улицах, вода — на 10
В областном центре в четверг оказались отключены от энергоснабжения жители ряда домов на 6 улицах, от холодной воды — на 10, в 11 многоквартирных домах нет газа.
В областном центре в четверг оказались отключены от энергоснабжения жители ряда домов на 6 улицах, от холодной воды — на 10, в 11 многоквартирных домах нет газа.
В зону отключения попали два детсада, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
По причине ремонта и замены оборудования до 17:00 не будет света на ул. Трудовой, 14−44, ул. Химической, 21; до 18:00 — на ул. Литовский вал, 16,18, 62, 63−87, ул. Черепичной, 19−19 В, Советском проспекте, 155, 182, 184, Каштановой аллее, 179, 194.
В связи с ремонтом водонагревателя до устранения неисправности отключена горячая вода на ул. Зеленой, 42−52.
До устранения неисправностей и завершения капитального ремонта отключена подача газа на ул. Краснодонскую, 2 (32 квартиры), ул. Танковую, 4 (22 квартиры), ул. Восточную, 9 (12 квартир), ул. Беломорскую, 15 (12 квартир), ул. Волховскую, 8 (4 квартиры), ул. Островского, 3 (4 квартиры), ул. Театральную, 13 (12 квартир), ул. Багратиона, 26, ул. Горбунова, 16 (5 квартир), ул. Б. Песочную, 9 (1 квартира), ул. Черняховского, 5 (15 квартир).
Напомним, накануне на две недели по причине планового ремонта были остановлены три котельные.