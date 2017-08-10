10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяного эксгибициониста задержали в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

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Наглую выходку молодого жителя Гродно пресекли милиционеры. На днях на железнодорожный вокзал областного центра заглянул местный житель 1987 года рождения.

«Он был так сильно пьян, что забыл о каких-либо этических и моральных устоях. Выражая явное неуважение к обществу, злоумышленник демонстрировал посетителям железнодорожного вокзала свои половые органы», — рассказали в пресс-службе УВД. Пресекли выходку подоспевшие сотрудники милиции.