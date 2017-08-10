Пьяного эксгибициониста задержали в Гродно
Наглую выходку молодого жителя Гродно пресекли милиционеры. На днях на железнодорожный вокзал областного центра заглянул местный житель 1987 года рождения.
Наглую выходку молодого жителя Гродно пресекли милиционеры. На днях на железнодорожный вокзал областного центра заглянул местный житель 1987 года рождения.
10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяного эксгибициониста задержали в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в
Наглую выходку молодого жителя Гродно пресекли милиционеры. На днях на железнодорожный вокзал областного центра заглянул местный житель 1987 года рождения.
«Он был так сильно пьян, что забыл о
В отношении эксгибициониста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 (хулиганство) УК РБ, санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.