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12:12 (мск), источник: Nur.kz

18-летнюю казахстанку доставили спецрейсом в Астану из Варшавы

Это уже третий случай транспортировки тяжелобольных казахстанских граждан из заграницы на Родину силами посольств и санитарной авиации Казахстана.

Казахстанские дипломаты проводили из Варшавы в Астану специальный самолет Республиканского центра санитарной авиации Минздрава с 18-летней девушкой, больной редкой формой туберкулеза. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на сообщение руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова в Facebook.

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Как сообщает представитель МИД РК с начала года это уже третий случай транспортировки тяжелобольных казахстанских граждан из заграницы на Родину силами посольств и санитарной авиации Казахстана.

«В феврале этого года жительница Кызылординской области, студентка первого курса одного из университетов города Семей Аяулым (по этическим соображениям имя девушки изменено) прибыла в Польшу в город Белосток на краткосрочные учебные курсы по государственной образовательной программе.

За месяц до окончания учебы она простыла и попала в городскую клиническую больницу с острой пневмонией.

После непродолжительного безрезультатного лечения польские врачи провели тщательные медицинские исследования анализов в Варшаве, которые выявили у девушки редкое и тяжелое заболевание — туберкулез открытой формы (XDR TB — туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью).

Позже стало ясно, что заболела она этим недугом еще в Казахстане, а источником заражения мог стать один из близких родственников девушки.

Сразу после определения диагноза куратор девушки в польском университете сообщил об этом Посольству Казахстана в Польше.

Казахстанские дипломаты связались с руководством и специалистами клиники, а затем и с родителями девушки.

Длительное лечение, к сожалению, не дало результатов, ни один из применявшихся препаратов не помог, и врачи польской больницы рекомендовали продолжить лечение девушки в Казахстане.

Учитывая характер инфекционного заболевания, транспортировка в Казахстан любым из видов общественного транспорта представляла угрозу для окружающих и была исключена.

Начались переговоры Посольства, Министерства иностранных дел Казахстана с Республиканским центром санитарной авиации Минздрава РК.

В итоге 8 августа в 21.30 ч. Аяулым была доставлена спецбортом из Варшавы в Астану.

На протяжении всего лечения в Польше казахстанские дипломаты были в постоянном контакте с Аяулым, посещали клинику Белостока, где она находилась, поддерживали с ней и врачами связь по телефону практически ежедневно.

Постоянную помощь и поддержку девушке также оказывали и преподаватели польского университета.

Желаем скорейшего выздоровления нашей юной и сильной духом соотечественнице!, — говорится в сообщении.

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