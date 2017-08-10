Казахстанские КВН-щики: Масляков убирает острополитические шутки

Источник: Nur.kz

Капитан казахстанской команды КВН «Спарта» Данияр Джумадилов раскрыл некоторые секреты знаменитой игры, передает Sputnik Казахстан.

Так, Джумадилов рассказал, что шутки до эфира проходят редактуру у ведущего Александра Маслякова.

«Мы показываем все Александру Маслякову: “от” и “до” заранее. Те шутки, которые вы видите по телевизору, он смотрит за пять дней. Убирает острополитические, неправильные, несмешные или неинтересные, если он так скажет. А ты не имеешь право это оспаривать», — сказал Данияр Джумадилов.

Однако команде «Спарта», по словам участников, иногда удается переубедить ведущего игры и отстаивать свои шутки.

Также Джумадилов в кулуарах встречи с фанатами рассказал журналистам, что мечтает зайти в кабинет Нурсултана Назарбаева.

«Такое пока в первый раз случилось в истории Казахстана, поэтому хотелось бы поделиться радостью с главой государства. Мы очень сильно его любим и хотим сказать ему лично: «Нурсултан Абишевич! Мы выиграли!», — сказал капитан команды Данияр Джумадилов.

Источник: Nur.kz

Игроки ранее отмечали, что были разочарованы отсутствием звонка от властей Астаны.

«Спарта» заявила, что в настоящее время не испытывает никаких финансовых трудностей и не ждет помощи от акимата Астаны.