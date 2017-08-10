Три дня не будет горячей воды в центре Алматы

Источник: Tengrinews

В Алмалинском районе Алматы на три дня отключат горячую воду, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Open Almaty.

«В период с 9.00 14 августа до 17.00 16 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Чокина — Толе би — Ауэзова — Карасай батыра», — говорится в сообщении.