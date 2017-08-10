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12:46 (мск), источник: ТАСС

Минкультуры выдало фильму «Матильда» прокатное удостоверение с категорией «16+»

Прокатное удостоверение охватывает территорию всей страны, но субъекты имеют право на ограничение показа картины на своих территориях.

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство культуры в четверг выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Матильда», присвоив ему категорию «16+». Об этом сообщил в четверг директор департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

«Сегодня Министерство культуры в законном порядке выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Матильда». Рассматривая заявку, Министерство культуры провело стандартную процедуру: посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии российскому законодательству. Возрастная классификация продукции — единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория «16+», — сказал Тельнов.

Глава департамента подчеркнул, что прокатное удостоверение охватывает территорию всей страны. Однако за субъектами остается право на ограничение показа картины на их территории.

«Подтверждаю поступление обращений от руководства Республики Дагестан и руководства Чеченской Республики с просьбой исключить представляемые ими субъекты федерации из прокатного удостоверения. Отмечу, что выдача прокатного удостоверения регулирует показы на всей территории РФ, а это значит, что в соответствии с законодательством исключить из списка какие-либо субъекты невозможно. Тем не менее органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территориях народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма», — отметил он.

Обращение республик

В среду руководство Дагестана попросило Министерство культуры исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда». По словам вице-премьера республики Анатолия Карибова, письмо с соответствующей просьбой было направлено в июле 2017 года.

Ранее СМИ сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров также направил письмо министру культуры с просьбой исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма.

Первый замминистра культуры Владимир Аристархов, в свою очередь, заявил в среду, что Минкультуры не имеет права делать исключения при выдаче прокатного удостоверения. По его словам, этот вопрос должен решаться с прокатчиками.

История конфликта

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Накануне стало известно, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма «Матильда» после обращения Поклонской.

Комментарии
15
Ruslan S
В стране других проблем нет? Что же касается фильма, то если там отображена подлинная история, то и запрещать нечего. Много шума из ничего.
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Иван Петров
Если учесть сколько выходцев из Дагестана и Чечни обретается в России, то запрещать к прокату фильм у себя - показуха, вот мы, мол, какие высоконравственные.
А если учесть, что эти запрещальщики сам фильм не смотрели, то они сводят себя к уровню бабок к подъезда, питающимися слухами.
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василий вялый
Образ канонизированного Русской Православной Церковью Российского Императора не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан — верующих Русской Православной Церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного — ложного образа Российского Императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека. В картину включены постельные сцены Николая II с Матильдой, сам Царь представлен жестоким мстительным развратником и прелюбодеем, кроме того, роль Николая II исполнил Ларс Айдингер, немецкий порноактёр.
Сие "произведение искусства" вне всякого сомнения есть заказ Запада на весьма существенный раскол в российское общество, и не видит этого только близорукий.
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