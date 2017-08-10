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12:19 (мск), источник: Интерфакс

Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Фильму «Матильда» Алексея Учителя выдано прокатное удостоверение.

«Сегодня Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда», — сказал журналистам на брифинге директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов в четверг.

Фильму присвоена категория 16+. Производство фильма было профинансировано, в частности, Фондом кино.
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Ранее власти Чечни и Дагестана обратились к министерству культуры с просьбой исключить из прокатного удостоверения фильм Учителя. В министерстве в ответ заявили, что учтут данную просьбу, добавив, что власти регионов могут сами решать, показывать ли ту или иную картину.

Адвокат режиссера Константин Добрынин назвал просьбе региональных властей антиконституционной. «Ни Чечня, ни Дагестан не являются субъектами с особым правовым статусом, поэтому запрещать кинокартину в каких-то отдельных субъектах невозможно, более того это противоречит Конституции. Гарантом Конституции у нас является президент, поэтому за разъяснениями мы рекомендуем обратиться к тексту Конституции и ее гаранту», — сказал накануне Добрынин «Интерфаксу».

Комментарии
1
Михаил С
Чет ему хорошую рекламу Поклонская сделала. Надо посмотреть.
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