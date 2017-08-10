Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»

«Сегодня Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда», — сказал журналистам на брифинге директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов в четверг.

Фильму присвоена категория 16+. Производство фильма было профинансировано, в частности, Фондом кино.

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Ранее власти Чечни и Дагестана обратились к министерству культуры с просьбой исключить из прокатного удостоверения фильм Учителя. В министерстве в ответ заявили, что учтут данную просьбу, добавив, что власти регионов могут сами решать, показывать ли ту или иную картину.