Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Фильму «Матильда» Алексея Учителя выдано прокатное удостоверение.
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Фильму «Матильда» Алексея Учителя выдано прокатное удостоверение.
«Сегодня Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда», — сказал журналистам на брифинге директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов в четверг.
Ранее власти Чечни и Дагестана обратились к министерству культуры с просьбой исключить из прокатного удостоверения фильм Учителя. В министерстве в ответ заявили, что учтут данную просьбу, добавив, что власти регионов могут сами решать, показывать ли ту или иную картину.
Адвокат режиссера Константин Добрынин назвал просьбе региональных властей антиконституционной. «Ни Чечня, ни Дагестан не являются субъектами с особым правовым статусом, поэтому запрещать кинокартину в