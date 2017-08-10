Участники акции «Сохраним Байкал» собрали 100 мешков мусора на острове Ольхон
100 человек поучаствовали в уборке территории.
100 человек поучаствовали в уборке территории.
100 человек собрали 100 мешков мусора на острове Ольхон в рамках акции «Сохраним Байкал» накануне, 9 августа. Мероприятие прошло при поддержке Минприроды России, Росприроднадзора и администрации региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Кроме традиционной уборки, волонтеры раздавали памятки о правилах поведения на природе. Также они консультировали туристов по поводу того, куда нужно бросать мусор, как его разделять и какие меры предпринимать в случае, если они стали свидетелями неправильного отношения к природе.
«Центральный Росприроднадзор создал информационную систему “Наша природа”, которая действует во всех регионах России. Если вы фотографируете несанкционированные свалки, то снимки с описанием местности отправляйте на сайт данной системы. Меры будут предприняты», — сказала начальник отдела экологического надзора Байкальского управления Росприроднадзора Наталья Ступина.
По словам руководителя проекта «Сохраним Байкал» Максима Токарева, их инициативная группа провела на побережье озера уже более 100 экологических мероприятий.