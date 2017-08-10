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12:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Все поликлиники Пермского края будут оформлены в едином фирменном стиле

Представители краевого Минздрава представили на заседании правительства фирменный стиль для поликлиник Прикамья.

Единый фирменный стиль включает в себя понятную систему навигации внутри здания, оформление регистратуры, справочной информации и мест ожидания врача. Особое внимание было уделено брендбуку детских поликлиник: в дизайне использованы изображения обитателей пермских лесов и динозавров. Изображениями скутозавра и диметродона создатели дизайна отдали должное пермскому периоду — последнему этапу палеозойской эры: останки динозавров находят на территории Пермского края по сей день. В качестве основы для изображений были взяты рисунки детей 6−7 лет.

Внедрение нового фирменного стиля будет осуществлено в поликлиниках-пилотах и проведено в рамках текущих ремонтов зданий. На ремонт учреждений здравоохранения в 2017 году выделено 102,6 млн руб., из них 75,9 млн руб. — на ремонт регистратур и зон ожидания, 29,7 млн — на ремонт входных групп. В общей сложности на эти средства будет отремонтировано 21 медицинское учреждение Пермского края, включая филиалы.

Как сообщили в Минздраве, увидеть новый фирменный стиль поликлиник «жители края смогут уже этой осенью — 5 обновленных поликлиник (Очерская ЦРБ, ГДКП № 6, Городская поликлиника № 2, Чусовская районная больница и Нытвенская ЦРБ) откроют свои двери для пациентов уже в сентябре.

Также жители могут оценить предлагаемый фирменный стиль поликлиник в социальных сетях: для этих целей в паблике «Мой город — Пермь» Вконтакте будет в ближайшее время запущено голосование: все жалеющие смогут проголосовать за или против предлагаемого брендбука.

Ъ-Online.

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