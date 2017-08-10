Все поликлиники Пермского края будут оформлены в едином фирменном стиле
Представители краевого Минздрава представили на заседании правительства фирменный стиль для поликлиник Прикамья.
Представители краевого Минздрава представили на заседании правительства фирменный стиль для поликлиник Прикамья.
Единый фирменный стиль включает в себя понятную систему навигации внутри здания, оформление регистратуры, справочной информации и мест ожидания врача. Особое внимание было уделено брендбуку детских поликлиник: в дизайне использованы изображения обитателей пермских лесов и динозавров. Изображениями скутозавра и диметродона создатели дизайна отдали должное пермскому периоду — последнему этапу палеозойской эры: останки динозавров находят на территории Пермского края по сей день. В качестве основы для изображений были взяты рисунки детей 6−7 лет.
Внедрение нового фирменного стиля будет осуществлено в
Также жители могут оценить предлагаемый фирменный стиль поликлиник в социальных сетях: для этих целей в паблике «Мой город — Пермь» Вконтакте будет в ближайшее время запущено голосование: все жалеющие смогут проголосовать за или против предлагаемого брендбука.