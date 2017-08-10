Все поликлиники Пермского края будут оформлены в едином фирменном стиле

Единый фирменный стиль включает в себя понятную систему навигации внутри здания, оформление регистратуры, справочной информации и мест ожидания врача. Особое внимание было уделено брендбуку детских поликлиник: в дизайне использованы изображения обитателей пермских лесов и динозавров. Изображениями скутозавра и диметродона создатели дизайна отдали должное пермскому периоду — последнему этапу палеозойской эры: останки динозавров находят на территории Пермского края по сей день. В качестве основы для изображений были взяты рисунки детей 6−7 лет.



Внедрение нового фирменного стиля будет осуществлено в поликлиниках-пилотах и проведено в рамках текущих ремонтов зданий. На ремонт учреждений здравоохранения в 2017 году выделено 102,6 млн руб., из них 75,9 млн руб. — на ремонт регистратур и зон ожидания, 29,7 млн — на ремонт входных групп. В общей сложности на эти средства будет отремонтировано 21 медицинское учреждение Пермского края, включая филиалы.