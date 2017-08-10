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13:17 (мск), источник: Volga News

Местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов

По информации Приволжского УГМС, с 11 по 17 августа местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов, пятый класс.

Жителям рекомендуется соблюдать противопожарный режим.

Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники.

Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта.

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