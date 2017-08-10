Местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов
По информации Приволжского УГМС, с 11 по 17 августа местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов, пятый класс.
По информации Приволжского УГМС, с 11 по 17 августа местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов, пятый класс.
Жителям рекомендуется соблюдать противопожарный режим.
Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники.
Не допускается въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта.