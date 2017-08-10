Мототрасса на особо охраняемой природной территории «Малиновая гряда» в Нижнем Новгороде построена незаконно

Мототрасса на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Малиновая гряда» в Нижнем Новгороде построена незаконно.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, с целью проверки обращения, поступившего в диспетчерскую экологическую службу, было проведено обследование территории ООПТ «Малиновая гряда».

В ходе проведенного обследования на территории памятника природы была обнаружена мототрасса, оборудованная путем складирования использованных автомобильных покрышек и пиломатериалов. Отмечается, что на момент инспекции установить лиц, причастных к строительству объекта, не представилось возможным.