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12:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мототрасса на особо охраняемой природной территории «Малиновая гряда» в Нижнем Новгороде построена незаконно

На момент инспекции установить лиц, причастных к строительству объекта, не представилось возможным.

Мототрасса на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Малиновая гряда» в Нижнем Новгороде построена незаконно.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, с целью проверки обращения, поступившего в диспетчерскую экологическую службу, было проведено обследование территории ООПТ «Малиновая гряда».

В ходе проведенного обследования на территории памятника природы была обнаружена мототрасса, оборудованная путем складирования использованных автомобильных покрышек и пиломатериалов. Отмечается, что на момент инспекции установить лиц, причастных к строительству объекта, не представилось возможным.

Так как действия этих неустановленных лиц подпадают под признаки правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, установленных административным кодексом РФ, то министерство направило в полицию письмо о проведении оперативных мероприятий с целью установления лиц, допустивших данное нарушение для принятия мер оперативного воздействия.

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