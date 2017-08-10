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12:51 (мск), источник: Newtimes.kz

Мама годовалого мальчика из Павлодара нашлась в Астане

Пропавшая мать годовалого ребенка нашлась в Астане. Об этом сообщил отец девушки, передает pavlodarnews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Мужчина сообщил, что его дочь Акмаржан нашлась, и что помогла в поисках женщина по-имени Сауле.

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«Вот я еду за дочерью. Напишите, пожалуйста, отцовское и материнское рахмет с поклоном Клубу добряков, а также всем волонтерам Павлодара, Астаны и других городов. Я не верил, что сейчас есть люди, которые неравнодушны к чужому горю, но очень рад, что сильно ошибался», — сказал мужчина.

Как рассказала Сауле Абдахметова, Акмаржан вчера рано утром она увидела возле одной из городских мечетей.

«Я пожалела эту девочку, напоила ее чаем в ближайшем кафе. Она не смогла мне назвать адрес своего проживания. Позже уже дома попросила дочь помочь найти ее родителей. Из Instagram мы узнали ее имя, что ее ищут, связались с Клубом добряков, те сообщили родителям Акмаржан», — рассказала астанчанка.

Сауле Абдахметова вернулась и забрала павлодарку к себе домой, оставив служителям мечети свой адрес. Сейчас Акмаржан находится в безопасности, ее спасительница отпросилась с работы, ждет отца, который выехал из Павлодара за дочерью на такси.

Напомним, 20-летняя Акмаржан Садвокасова ушла из дома 14 июля 2017 года, забрав все свои вещи. К поискам молодой женщины подключились волонтеры «Клуба добряков Павлодар».

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