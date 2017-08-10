Зомбиология: некрофилы, грибы и как выжить среди зомби
Техники зомбирования в живой природе.
Техники зомбирования в живой природе.
Жизнь, смерть и некрофилия «под грибами»
Чтобы повелевать многоклеточным хозяином, необязательно быть даже животным. Все человеческие интриги и ультиматумы, НЛП и гипноз покажутся смешными детскими забавами в сравнении с умением профессионалов в этом деле — грибов. И речь здесь совсем не о наркотическом воздействии, как вы могли бы подумать
Некоторые грибы просто постепенно убивают своих хозяев и прорастают сквозь их тела, рассыпая споры. Но многие грибы пошли дальше: Massospora cicadina, к примеру, поражает кишечник цикад, некоторое время оставляя их живыми. У цикады отваливается брюшко, чтобы споры рассыпались лучше, но насекомое продолжает летать, пытается есть и даже спариваться, заражая все больше и больше сородичей.
Другие грибы управляют поведением животных, а не только влияют на их тело. Если гриб Purpureocillium cf. lilacinum инфицирует
Золотистый
Если же грибу предстоит перезимовать, он не окружает брюшко жертвы пушистыми «мехами» своих спор и не заставляет ее висеть на цветке с раскрытыми крыльями, словно елочная игрушка. Покоящиеся споры тысячами наполняют тело жука и зимуют внутри. Механизм воздействия этого
Гриб кордицепс однобокий (который тоже обитает в Коста-Рике) также заставляет местных
Кордицепс — очень древний паразит: старейшие отметины, похожие на след мертвого муравья, зараженного этим грибом, найдены на окаменелостях возрастом 48 миллионов лет. Почему же он до сих пор не истребил кампонотусов? Оказалось, у него есть
Дама с заначкой
Но насекомые не лыком шиты: не надо думать, что они всегда становятся безвольными жертвами. Изумрудная тараканья оса — сама манипулятор со стажем. Она, словно гаммельнский крысолов, заставляет полумертвых тараканов идти следом, держа их за усики. Коварная обольстительница в переливающемся костюме приводит их в норку, где появятся на свет ее личинки. Так она обеспечивает потомству свежее пропитание. Секрет сохранения таракана еще живым к моменту выведения будущей осы в том, что он меньше дышит, но остается увлажненным, однако в подробностях рецепт приготовления такого блюда еще не установлен.
Изящная леди с осиной (в прямом смысле) талией первым уколом жала (измененной части яйцеклада) обезвреживает жертву. Второй удар оса наносит прямо в «мозг» — подглоточный нервный узел таракана — с точностью, которая под стать ее «ювелирному» имени. Оса «прицеливается», чтобы пронзить оболочку нервного узла (аналог нашего гематоэнцефалического барьера), ориентируясь на химические сигналы насекомого.
Яд стройной красотки блокирует рецепторы нейромедиатора октопамина, заставляя таракана следовать за ней. Ученые доказали это, сделав своего собственного
Обратный процесс тоже оказался возможен: если после нападения осы тараканам вколоть противоядие, чтобы разблокировать рецепторы октопамина, парализованные насекомые вновь обретают свободу движений.
Зомби, наука и образование
Пока некоторые биологи с упоением изучают зомбирование хозяев паразитами, другие ученые заставили зомби работать на себя, сделав их отличной моделью для расчетов и предположений в самых разных областях — математике, эпидемиологии, обучении студентов и медицинского персонала.
У Стратегического командования Вооруженных сил США есть даже план действий на случай
Медики тоже придумывают, как они могли бы остановить
Сотрудники клиники Мэйо из Миннесоты выбрали объектом своей статьи не зомби, а профессиональных охотников на них. Их рассуждения, опубликованные в Journal of Health Politics, Policy and Law, переходят от фильма 2012 года, где Авраам Линкольн в компании профессионального охотника на зомби сражается против них, к изменению значения слова «профессионализм». По мнению авторов, в разные времена более профессиональными в медицине и социальной сфере считались люди с разными качествами.
Некоторые ученые и профессоры предлагают использовать зомби для обучения студентов. Например, учить нейробиологии и микробиологии одновременно на примерах
Все мы — ходячие мертвецы
По мнению некоторых ученых, мы и безо всяких паразитов ведем себя как зомби, поэтому апокалиптические сценарии ближе, чем кажутся. Вот только бояться и прятаться следовало бы от нас самих. Так, фильм «Ходячие мертвецы» показывает темную сторону человеческой природы. «Мы странные и опасные, мы подвержены влиянию эгоизма и не ушли далеко от базовых животных инстинктов, — пишет автор работы, Бенджамин Дулитл из Йельского университета. — Я предположил: если мы боимся зомби, то может, не потому, что они так отличаются от нас, а потому, что они слишком на нас похожи».
Автор статьи сравнивает с зомби врачей, подвергшихся эмоциональному выгоранию. Как и для героев фильмов про зомби, которые выживают, когда нужны сценаристу, для врачей в реальном мире после эмоционального выгорания есть только один способ жить дальше. Им нужно четко определить свою цель, понять, зачем все это нужно, зачем они продолжают эту работу, иначе все их действия сводятся к автоматизму, и они приходят в больницу как живые мертвецы, выполняя привычный набор действий, но не чувствуя никакого удовольствия от жизни.
Если Дулитл называет ходячими мертвецами тех, кто сам вряд ли считает себя ими (да и статья врача носит преимущественно умозрительный характер), то некоторые люди искренне думают так о самих себе. Авторы статьи в журнале Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences описывают интересный случай синдрома Котара, при котором характерен депрессивный бред по поводу отвратительного состояния собственного здоровья («я сгнил изнутри», «у меня нет сердца») либо грядущих мировых катаклизмов.
32-летний пациент, получивший диагнозы «шизофрения» и «наркотическая зависимость» десятью годами ранее, попался на очередном преступлении и угодил в руки психиатров. Мужчина представлял себя мертвым с тех пор, как якобы утонул в озере несколько лет назад, а заставила его подняться радиация мобильного телефона, превратившая его в зомби. Более того, пациент был уверен, что и все вокруг тоже утонули и умерли, после чего превратились в зомби, так что преступления против них не считаются. Кроме того, пациент не боялся суда и наказания, так как считал себя мертвым, а значит, лишенным чувств. Так что его было действительно опасно оставлять на свободе, ведь вера в то, что он зомби, только помогла ему оправдывать перед самим собой приступы агрессии. В целом, пациент практически считал себя живым философский зомби — вел себя как человек, но думал, что не чувствует ничего и не переживает сознательного опыта.
Но возможна и обратная трансформация: обыкновенный человек может выглядеть как зомби безо всякого грима. Напоследок делимся рецептом волшебного превращения, которое могло бы помочь замаскироваться во время
Но если вы сделали выбор правильно, то всего через неделю (или восемь месяцев, при другой разновидности болезни) ваша кожа покроется уродливыми язвами, и никакой зомби не сможет отличить вас от своих собратьев.
Длится такая напасть года два, других симптомов не имеет, так что, если голливудских спецэффектов под рукой нет, для маскировки сгодится (шутка, конечно).
Возможно, наш «совет» вам никогда не пригодится, и в целом после этих историй вы не начнете чаще мыть руки после общения с кошками и лучше проваривать говядину. Однако они показывают, как много зомби значат для нашей культуры — не только для мифов, фантастики и кинематографа, но и для наук о жизни.