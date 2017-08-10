В Омске начали готовиться к отопительному сезону
Акты готовности получили 70% домов в Октябрьском округе.
Акты готовности получили 70% домов в Октябрьском округе.
70% многоквартирных домов в Октябрьском округе Омска получили акты полной готовности. Об этом сообщает
Управляющие организации в мае 2017 года приступили к соответствующим мероприятиям. Сейчас почти на всех объектах узлы и технические детали систем соответствуют установленным нормативам, на системах прошли испытания. Эту информацию зафиксировали в соответствующем акте.
Для решения вопросов, связанных с подготовкой к отопительному сезону, создан профильный штаб. В нём задействованы представители управляющих компаний, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающих организаций и другие.
«На сегодняшний день состоялось шесть заседаний штаба, — сообщил начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа Борис Солодухин. — По состоянию на 10 августа ресурсоснабжающим организациям предъявлено 90% тепловых узлов. Акты полной готовности получили 70% из 957 многоквартирных домов, которые расположены на территории нашего округа».