В Омске начали готовиться к отопительному сезону

Источник: РИА "Новости"

70% многоквартирных домов в Октябрьском округе Омска получили акты полной готовности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Управляющие организации в мае 2017 года приступили к соответствующим мероприятиям. Сейчас почти на всех объектах узлы и технические детали систем соответствуют установленным нормативам, на системах прошли испытания. Эту информацию зафиксировали в соответствующем акте.

Для решения вопросов, связанных с подготовкой к отопительному сезону, создан профильный штаб. В нём задействованы представители управляющих компаний, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающих организаций и другие.