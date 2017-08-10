Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Додон ответил на планы США построить объекты на базе в Молдавии
Полицейские попались на аферах с квартирами
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
На Анне Седоковой разошлось платье во время выступления – СМИ
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
12:40 (мск), источник: РИА Крым

В Крым пытались ввезти патроны в закатанных банках из-под томатной пасты

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). В Крым пытались ввезти большую партию патронов в закатанных банках из-под томатной пасты.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил начальник Крымской таможни, полковник таможенной службы Владимир Авраменко.

«В одном из пунктов пропуска были выявлены патроны в обыкновенной кастрюле, а в другом — более изощренный способ сокрытия — в банке из-под томатной пасты. То есть закатанные банки, которые содержали охотничьи патроны в довольно-таки большом количестве», — рассказал он.

Руководитель Крымской таможни отметил, что граждане нередко используют для тайного провоза товаров различные тайники и полости в транспортных средствах. В частности, в полостях, по его словам, таможенники нередко находили продовольственные товары: специи, колбасные изделия, сало.

Авраменко напомнил, что в настоящее время Крымская таможня «более чем достаточно» оснащена техническими средствами. «Планируется еще дооснащение мобильными инспекционно-досмотровыми комплексами, которые позволяют увидеть все, что находится в транспортном средстве. Их использование — в планах модернизации и совершенствовании работы (таможенников — ред.) в автомобильных пунктах пропуска», — пояснил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
В МИД Украины заявили, что введение виз с Россией бесполезно
Фильм Учителя «Матильда» получил прокатное удостоверение
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
МЧС заявило об ухудшении ситуации на руднике «Мир»
Средний чек россиян за поход в магазин снизился до 503 рублей
Сергей Удальцов поделился своими политическими планами
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой Радиоведущая и ее молодой муж собираются в ближайшем будущем усыновить ребенка из детского дома.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь