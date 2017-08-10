В Крым пытались ввезти патроны в закатанных банках из-под томатной пасты

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил начальник Крымской таможни, полковник таможенной службы Владимир Авраменко.

«В одном из пунктов пропуска были выявлены патроны в обыкновенной кастрюле, а в другом — более изощренный способ сокрытия — в банке из-под томатной пасты. То есть закатанные банки, которые содержали охотничьи патроны в довольно-таки большом количестве», — рассказал он.

Руководитель Крымской таможни отметил, что граждане нередко используют для тайного провоза товаров различные тайники и полости в транспортных средствах. В частности, в полостях, по его словам, таможенники нередко находили продовольственные товары: специи, колбасные изделия, сало.