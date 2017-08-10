В Крым пытались ввезти патроны в закатанных банках из-под томатной пасты
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). В Крым пытались ввезти большую партию патронов в закатанных банках
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). В Крым пытались ввезти большую партию патронов в закатанных банках
Об этом на
«В одном из пунктов пропуска были выявлены патроны в обыкновенной кастрюле, а в другом — более изощренный способ сокрытия — в банке
Руководитель Крымской таможни отметил, что граждане нередко используют для тайного провоза товаров различные тайники и полости в транспортных средствах. В частности, в полостях, по его словам, таможенники нередко находили продовольственные товары: специи, колбасные изделия, сало.
Авраменко напомнил, что в настоящее время Крымская таможня «более чем достаточно» оснащена техническими средствами. «Планируется еще дооснащение мобильными