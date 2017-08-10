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15:22 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанская семья стала лучшей на всероссийском конкурсе

Жители Краснодарского края победили в номинации «Семья — хранитель традиций».

Семья Михаила и Ольги Скворцовых из Апшеронского района приняла участие во всероссийском конкурсе «Семья года — 2017».

«В конкурсе приняли участие 322 семьи из 85 субъектов России. Краснодарский край представили пять семей — победители регионального этапа. Как отметили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края, чета Скворцовых победила в номинации “Семья — хранитель традиций” с наибольшим количеством баллов», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Михаил Скворцов — глава семь — потомственный казак и атаман хуторского казачьего общества. В родном поселке Мезмай он основал Детскую школу искусств традиционных народных ремесел Кубани. Его супруга Ольга тоже занимается народными ремеслами, она художник-прикладник.

Семейная история Скворцовых войдет в Почетную книгу «Семья года. Россия — 2017 год». Всего 85 семей стали победителями региональных туров Всероссийского конкурса. В ноябре их будут торжественно чествовать в Москве.

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