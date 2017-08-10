Кубанская семья стала лучшей на всероссийском конкурсе

Семья Михаила и Ольги Скворцовых из Апшеронского района приняла участие во всероссийском конкурсе «Семья года — 2017».

«В конкурсе приняли участие 322 семьи из 85 субъектов России. Краснодарский край представили пять семей — победители регионального этапа. Как отметили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края, чета Скворцовых победила в номинации “Семья — хранитель традиций” с наибольшим количеством баллов», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Михаил Скворцов — глава семь — потомственный казак и атаман хуторского казачьего общества. В родном поселке Мезмай он основал Детскую школу искусств традиционных народных ремесел Кубани. Его супруга Ольга тоже занимается народными ремеслами, она художник-прикладник.