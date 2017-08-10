МЧС предупредило калининградцев о грозах с градом
МЧС предупредило калининградцев о грозах с градом. Непогода разыграется днем 10 августа. Сообщения с предупреждением были разосланы на телефоны жителей региона.
МЧС предупредило калининградцев о грозах с градом. Непогода разыграется днем 10 августа. Сообщения с предупреждением были разосланы на телефоны жителей региона.
«По сведениям Центра Гидрометеорологии в ближайшие три часа ожидается гроза, ливневые дожди, местами — град. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Соблюдайте меры безопасности», — говорится в СМС.
Отметим, что в июле в Калининградской области наблюдалось 9 дней с грозой, 3 дня — с сильным дождем, 6 дней — с порывами ветра до значений 13−16 м/с.