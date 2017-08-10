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13:11 (мск), источник: АиФ Калининград

МЧС предупредило калининградцев о грозах с градом

МЧС предупредило калининградцев о грозах с градом. Непогода разыграется днем 10 августа. Сообщения с предупреждением были разосланы на телефоны жителей региона.

Источник: Аргументы и факты

«По сведениям Центра Гидрометеорологии в ближайшие три часа ожидается гроза, ливневые дожди, местами — град. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Соблюдайте меры безопасности», — говорится в СМС.

Отметим, что в июле в Калининградской области наблюдалось 9 дней с грозой, 3 дня — с сильным дождем, 6 дней — с порывами ветра до значений 13−16 м/с.

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