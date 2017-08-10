В страну возвращается жара
Государственная гидрометеослужба объявила желтый код в связи с жарой, действительный в течение трех последних дней этой недели.
Государственная гидрометеослужба объявила желтый код в связи с жарой, действительный в течение трех последних дней этой недели.
Предупреждение, объявленное сегодня, действует с 11 по 13 августа 2017 года.
Согласно источнику, в этот период на большей части территории Молдовы максимальная температура воздуха достигнет +33°C и выше.
В зависимости от изменений погоды Государственная гидрометеослужба будет обновлять это сообщение и выпустит метеорологические предупреждения.