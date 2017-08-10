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16:15 (мск), источник: Noi.md

В страну возвращается жара

Государственная гидрометеослужба объявила желтый код в связи с жарой, действительный в течение трех последних дней этой недели.

Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+22°
переменная облачность
767 мм рт. ст.
повышенное
83 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
Источник: Noi.md

Предупреждение, объявленное сегодня, действует с 11 по 13 августа 2017 года.

Согласно источнику, в этот период на большей части территории Молдовы максимальная температура воздуха достигнет +33°C и выше.

В зависимости от изменений погоды Государственная гидрометеослужба будет обновлять это сообщение и выпустит метеорологические предупреждения.

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