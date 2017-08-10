Опубликован список обладателей образовательных грантов в Казахстане

Источник: Nur.kz

Посмотреть список можно по этой ссылке.

Отметим, что из-за высокой нагрузки на сервер национального центра тестирования возможны проблемы с доступом.

Чтобы узнать итоги конкурса, нужно ввести свой ИИН и ИКТ.

14 августа полный список появится в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда».

По данным Национального центра тестирования, в этом году количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 37 932.