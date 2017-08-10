Опубликован список обладателей образовательных грантов в Казахстане
На официальном сайте министерства образования и науки опубликовали список обладателей образовательных грантов РК в 2017 году.
На официальном сайте министерства образования и науки опубликовали список обладателей образовательных грантов РК в 2017 году.
Посмотреть список можно по этой ссылке.
Отметим, что
Чтобы узнать итоги конкурса, нужно ввести свой ИИН и ИКТ.
14 августа полный список появится в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда».
По данным Национального центра тестирования, в этом году количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 37 932.
Кроме того, в этом году расширен перечень вузов, допущенных к размещению госзаказа.