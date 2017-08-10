У «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки арестовали имущество за долги
РИМ, 10 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram, 50-летнего «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки.
РИМ, 10 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram, 50-летнего «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки.
Вакки лишился нескольких яхт, вилл и доли в
В конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет. Своей бешеной популярностью он отчасти обязан бывшей подруге: в июле прошлого года видео с их танцем на палубе яхты стало вирусным и разлетелось по сети.
Итальянские пользователи соцсетей отнеслись к проблемам предпринимателя с горькой иронией: они предлагают Вакки заработать на уборке их домов, помещают его фотографии на фон самодельных лачуг с подписью «первый танец Вакки в его новом жилье», а также приглашают звезду соцсетей с резюме на миланскую площадь Дуомо с тем, чтобы помочь ему найти новый источник заработка.