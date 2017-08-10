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13:00 (мск), источник: РИА Новости

У «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки арестовали имущество за долги

РИМ, 10 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram, 50-летнего «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки.

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Вакки лишился нескольких яхт, вилл и доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого в 2008 году. С тех пор он выплатил всего два взноса по два миллиона евро, однако не смог закрыть третий, истекавший в конце в 2015 года. Как отмечает газета Il Fatto Quotidiano, арест активов миллионера может спровоцировать эффект домино: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро.

В конце июня Джанлука Вакки расстался с моделью Джорджией Габриеле, с которой встречался более трех лет. Своей бешеной популярностью он отчасти обязан бывшей подруге: в июле прошлого года видео с их танцем на палубе яхты стало вирусным и разлетелось по сети.

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Итальянские пользователи соцсетей отнеслись к проблемам предпринимателя с горькой иронией: они предлагают Вакки заработать на уборке их домов, помещают его фотографии на фон самодельных лачуг с подписью «первый танец Вакки в его новом жилье», а также приглашают звезду соцсетей с резюме на миланскую площадь Дуомо с тем, чтобы помочь ему найти новый источник заработка.

Комментарии
3
Александр Шаньшин
так она его кинула как деньги его кончились) и танцы не помогли))
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Сергей Саморуков
Молодец . В 50 прекрасно выглядит и девка рядом молодая . Так держать .
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Alex Heavy
до скакался, миллионер липовый :-)
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