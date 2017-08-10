Из-за обнаруженного в Турции вируса Коксаки в Крыму усилили контроль качества морской воды

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, главный государственный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская. По ее словам, в связи с распространением вируса на побережье Турции специалисты ведомства постоянно мониторят ситуацию, а также усилили лабораторный контроль качества морской воды.

«Это сделано в виду довольно непростой ситуации, которая регистрируется в Турции. Поэтому на сегодняшний день, помимо обычного рутинного эпидемического надзора за полиомиелитной и энтеровирусной инфекцией, проводятся дополнительные мероприятия по усилению лабораторного контроля за качеством, в том числе, морской воды, воды поверхностных водоемов, сточных вод и контроль за ситуацией, которая может распространиться в аквапарках. Результаты мониторинга по морской воде и воде в зонах рекреации в аквапарках свидетельствует о том, что положительные находки на вирус Коксаки на сегодняшний день отсутствует. Вирус не определяется. Ситуация контролируемая», — подчеркнула она.

Наталья Пеньковская также отметила, что в ведомство не поступало ни одной жалобы от крымчан и гостей полуострова, связанной с вирусом в Турции. Тем не менее, по ее словам, специалисты будут и дальше проводить лабораторные исследования.

«У нас работает “горячая линия”, на которую мы принимаем звонки не только по этой ситуации, но и по любой другой, которая интересует гостей и жителей полуострова. По данному вирусу звонков и обращений у нас не поступало. Мы усиливаем надзор с целью своевременного заявления возможных рисков и купирования ситуации, чтобы можно было своевременно провести весь комплекс мероприятий для предотвращения массовых заболеваний среди населения и отдыхающих», — уточнила Пеньковская.

Главный санитарный врач рекомендовала отдыхающим купаться только в установленных местах, где качество морской воды отслеживают как собственники пляжей, так и специалисты Роспотребнадзора. Кроме того, при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные учреждения.

«Во-первых, для того, чтобы получить своевременно качественную медицинскую помощь, а во-вторых, любой факт заболеваемости, который статистически подтвержден, позволяет вовремя отконтролировать изменения эпидемической ситуации», — подытожила она.