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15:31 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске отмечается высокий уровень заболеваемости сальмонеллезом

Также этот показатель не обошел стороной и другие города губернии.

За последние 10 лет заболеваемость сальмонеллезной инфекцией в Самарской области колеблется в диапазоне от 1126 случаев или 35,05 на 100 тысяч населения в 2016 году до 1736 случаев (53,99 на 100 тыс.) в 2012 году. Среди детского населения минимальные значения заболеваемости регистрировались в 2016 году и составили 508 случаев (100,55 на 100 тыс.), максимальные — в 2012 году (738 случаев или 168,66 на 100 тыс.). Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в городах Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапаевск, Октябрьск, Отрадный, Безенчукском, Кинельском, Кинель-Черкасском районах. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 2 эпидемических очага, связанные с употреблением продукции общественного питания. Один из них в областной столице с общим числом пострадавших — 24 человека, из них 1 ребенок в возрасте до 14 лет и в Чапаевске с общим числом пострадавших 8 человек, из них 1 ребенок.

Региональное отделение Роспотребнадзора напоминает, что необходимо в целях профилактики заболевания соблюдать правила личной гигиены, тщательно выбирать мясные и молочные продукты, правильно их хранить и не покупать в местах несанкционированной торговли.

При первых признаках сальмонеллеза (расстройство стула, тошнота, боли в животе) необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

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