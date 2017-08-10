Гидромет: тропическая жара и грозы надвигаются на Беларусь
В Минске ночью в пятницу ожидаются сильные ливни, днем без существенных осадков и до 32 градусов тепла.
В Минске ночью в пятницу ожидаются сильные ливни, днем без существенных осадков и до 32 градусов тепла.
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Синоптики сделали предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, в Беларуси в пятницу ожидается до 35 градусов тепла, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по северной половине республики кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра.
«В дневные часы
По его словам, это соответствует оранжевому уровню опасности.
Рябов отметил, что 11 августа ночью и утром во многих районах, днем по северной половине республики ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−22 м/с.
В Минске в пятницу ночью и утром ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах по городу сильные ливни, днем будет без существенных осадков, температура ночью 18 — 20, днем 30 — 32, сказал синоптик.
12 августа, в субботу погоду обусловят очень теплые воздушные массы тропического происхождения. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики кратковременные дожди, грозы, отметил Рябов.
По его словам, температура ночью будет 16 — 21, днем 28 —34, по Брестской области местами до 35 тепла.
В Минске в субботу будет без существенных осадков, температура ночью 17 — 19, днем 31 — 33, сообщили собеседник агентства.
«В воскресенье 13 августа жара начнет постепенно отступать на восток, погоду будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы», — отметил Рябов. По его словам, ночью местами, днем в
В Минске ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, температура ночью 19 — 21, днем около 26 градусов тепла, сказал синоптик.