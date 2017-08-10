Гидромет: тропическая жара и грозы надвигаются на Беларусь

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Синоптики сделали предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, в Беларуси в пятницу ожидается до 35 градусов тепла, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

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Погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по северной половине республики кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра.

«В дневные часы 11—12 августа (пятница-суббота) на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет 30 — 34, местами по Брестской области воздух прогреется до 35», — сказал Рябов.

По его словам, это соответствует оранжевому уровню опасности.

Рябов отметил, что 11 августа ночью и утром во многих районах, днем по северной половине республики ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15−22 м/с.

В Минске в пятницу ночью и утром ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах по городу сильные ливни, днем будет без существенных осадков, температура ночью 18 — 20, днем 30 — 32, сказал синоптик.

12 августа, в субботу погоду обусловят очень теплые воздушные массы тропического происхождения. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики кратковременные дожди, грозы, отметил Рябов.

По его словам, температура ночью будет 16 — 21, днем 28 —34, по Брестской области местами до 35 тепла.

В Минске в субботу будет без существенных осадков, температура ночью 17 — 19, днем 31 — 33, сообщили собеседник агентства.

«В воскресенье 13 августа жара начнет постепенно отступать на восток, погоду будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы», — отметил Рябов. По его словам, ночью местами, днем в северо-западных и центральных районах республики кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет 16 — 22, днем 26 — 33, по западу 19 — 25.