Град и пыльная буря: В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Источник: Tengrinews

11 августа в Кызылординской области местами сохранится северный и северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду, пыльная буря. Утром и днем 11 августа в горах Южно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

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В течение суток местами ожидаются гроза, возможен град, шквал, усиление северо-западного ветра 15−20, порывы 23−28 метров в секунду.

По Восточно-Казахстанской области днем 11 августа ожидается сильный дождь, местами гроза, град, шквал, усиление ветра 15−20, с порывами до 23−28 метров в секунду.

В Усть-Каменогорске также ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду. 11 и 12 августа в связи с повышенным температурным фоном и прогнозом дождей в горах Алматинской области селеопасно.