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14:49 (мск), источник: Tengrinews

Град и пыльная буря: В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В пяти регионах страны ожидается усиление ветра, в южных областях предупреждают о пыльной буре, на севере и востоке страны дождь, град и шквал, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Источник: Tengrinews

11 августа в Кызылординской области местами сохранится северный и северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду, пыльная буря. Утром и днем 11 августа в горах Южно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.

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В течение суток местами ожидаются гроза, возможен град, шквал, усиление северо-западного ветра 15−20, порывы 23−28 метров в секунду.

По Восточно-Казахстанской области днем 11 августа ожидается сильный дождь, местами гроза, град, шквал, усиление ветра 15−20, с порывами до 23−28 метров в секунду.

В Усть-Каменогорске также ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду. 11 и 12 августа в связи с повышенным температурным фоном и прогнозом дождей в горах Алматинской области селеопасно.

Напомним, жителей Жамбылской области также предупредили о шквальном ветре. 11—12 августа в Жамбылской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град, шквал, усиление западного, северо-западного, с переходом на северо-восточный ветер днем 11, сутки 12 августа, местами 15−20, порывы 23−28 метров в секунду.

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