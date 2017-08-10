Град и пыльная буря: В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

11 августа в Кызылординской области местами сохранится северный и северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду, пыльная буря. Утром и днем 11 августа в горах Южно-Казахстанской области ожидается сильный дождь.
В течение суток местами ожидаются гроза, возможен град, шквал, усиление северо-западного ветра 15−20, порывы 23−28 метров в секунду.
По Восточно-Казахстанской области днем 11 августа ожидается сильный дождь, местами гроза, град, шквал, усиление ветра 15−20, с порывами до 23−28 метров в секунду.
В Усть-Каменогорске также ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду. 11 и 12 августа в связи с повышенным температурным фоном и прогнозом дождей в горах Алматинской области селеопасно.
Напомним, жителей Жамбылской области также предупредили о шквальном ветре. 11—12 августа в Жамбылской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град, шквал, усиление западного, северо-западного, с переходом на северо-восточный ветер днем 11, сутки 12 августа, местами 15−20, порывы 23−28 метров в секунду.