В День города в Екатеринбурге пройдет 48 праздничных мероприятий
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге во время празднования Дня города запланировано 48 мероприятий.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге во время празднования Дня города запланировано 48 мероприятий.
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Ззамглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев в четверг, 10 августа, провел расширенный оргкомитет по вопросам подготовки и проведения Дня города.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», на празднование Дня города мэрия планирует потратить 27 миллионов рублей. На выделенные средства планируется организовать празднование в Историческом сквере,