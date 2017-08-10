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13:09 (мск), источник: УралПолит.ру

В День города в Екатеринбурге пройдет 48 праздничных мероприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге во время празднования Дня города запланировано 48 мероприятий.

Источник: УралПолит.ру

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Екатеринбург полностью готов к проведению своего 294-го дня рождения. Для жителей уральской столицы 19 августа будут организованы различные танцевальные, спортивные, семейные, экологические, этнографические, игровые мероприятия, а также встречи и фестивали.

Ззамглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев в четверг, 10 августа, провел расширенный оргкомитет по вопросам подготовки и проведения Дня города.

Основной площадкой празднования станет Исторический сквер. В 18.00 там начнется гала-концерт на котором выступят Сати Казанова и Стас Пьеха. Все мероприятия согласованы с силовыми ведомствами.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», на празднование Дня города мэрия планирует потратить 27 миллионов рублей. На выделенные средства планируется организовать празднование в Историческом сквере, гала-концерт на Плотинке и запуск фейерверка, который будет длиться 15 минут.

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