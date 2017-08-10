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13:20 (мск), источник: Nur.kz

В Кызылорде в 7-местный минивен посадили 20 детей

Мужчина был возмущен, что детсадовцев «утрамбовали» в слишком маленький транспорт. Он считает, что жизнь детей была подвергнута опасности.

Читатель NUR.KZ на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 прислал видео, как в Кызылорде в 7-местное авто женщины садят около 20 детей.

«Вчера стояли с приятелем возле ТРЦ «Жибек жолы» в Кызылорде и обратил внимание, что группу детсадовских детей собрались посадить в семиместный автомобиль.

Малышей было не меньше 20 человек, мне стало интересно, неужели женщины собираются везти их всех в такой маленькой машине, и начал снимать на телефон.

Примерно за 3 минуты они погрузили всех детей внутрь, еще и влезли сами и уехали. Я был в шоке, ладно когда взрослые втискиваются толпой в автомобили, это их дело, но как они утрамбовали чужих детей. А если случится авария?, — пишет возмущенный читатель.

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