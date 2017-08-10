В Кызылорде в 7-местный минивен посадили 20 детей

Читатель NUR.KZ на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 прислал видео, как в Кызылорде в 7-местное авто женщины садят около 20 детей.

«Вчера стояли с приятелем возле ТРЦ «Жибек жолы» в Кызылорде и обратил внимание, что группу детсадовских детей собрались посадить в семиместный автомобиль.

Малышей было не меньше 20 человек, мне стало интересно, неужели женщины собираются везти их всех в такой маленькой машине, и начал снимать на телефон.