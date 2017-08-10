Впервые 150 тысяч мальков омуля выпустили в реку Белая в Иркутской области

Источник: irkobl.ru

Впервые за все современное время 50 тысяч молоди омуля выпустили в реку Белая Усольского района в Иркутской области сегодня, 10 августа. По данным ученых, Братское водохранилище, куда впоследствии попадет рыба, является наиболее благоприятной средой обитания для особей, отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Выращивание данного вида рыбы связано с тенденцией, которая наблюдается в последние годы — снижение популяции омуля в Байкале. Выпуск осуществляется по поручению главы Иркутской области Сергея Левченко, озвученному в послании Губернатора о положении дел в Приангарье в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В советское время также осуществлялся выпуск данного вида рыбы. Однако в современное время, в таком количестве омуль не выпускался порядка 10 лет. Конечно, в последние годы такие виды рыб, как сиг, хариус, пелядь искусственно воспроизводились, и частично вместе с ними также поступали особи омуля, но в таких масштабах данный вид рыбы выпускается впервые, пояснил Илья Сумароков.

«Такой масштабный выпуск омуля связан со снижением популяции рыбы в озере Байкал. Ежегодно из федерального бюджета в областную казну Иркутской области поступают субвенции на осуществление полномочий в области регулирования, организации и охраны водных биологических ресурсов. На выращивание омуля было выделено 982,5 тысячи рублей. Далее мы провели аукцион среди компаний искусственно воспроизводящих рыбные ресурсы в Иркутской области. По его результатам победителем стала “Байкальская рыба”. Исходя из технического задания, средняя навеска малька должна быть не менее 1,2 г. Сегодня, после взвешивания молоди, мы пришли к выводу, что навеску перевыполнили, ведь некоторые экземпляры достигают 5−6 г. Это отличный результат, исходя из которого, можно с уверенностью сказать о том, что выживаемость особей будет на 70% выше», — сообщил глава министерства.

Предпринимаемые меры позволят сохранить популяцию байкальского омуля, снизить промысловую нагрузку на Байкал, а также значительно сократить, за счет более благоприятного температурного режима и богатой кормовой базы, сроки выращивания товарного омуля.

Мальки омуля изначально попадают в реку Белая, далее в Ангару и в дальнейшем уже в само Братское водохранилище. То есть нагульные миграции будут проходить именно в водохранилище, где для омуля, по мнению ученых, наиболее благоприятная среда. В Братском водохранилище температура лучшем, чем в Байкале, а также здесь богатая кормовая база. На данном месте рыба растет в два раза быстрее, нежели на озере Байкал. Если в среднем на Байкале омуль вырастает за 5−7 лет, то в Братском водохранилище за 3−5 лет. Соответственно и половозрастная группа достигает своей зрелости на 3−4 года раньше.

«У нас есть прекрасная возможность создать маточное стадо в раза два быстрее, нежели на Байкале. Предпринимаемые Правительством региона меры позволят сохранить популяцию байкальского омуля в естественных условиях, снизить промысловую нагрузку на озеро Байкал, а также значительно сократить, за счет более благоприятного температурного режима и богатой кормовой базы, сроки выращивания товарного омуля», — отметил Илья Сумароков.

О том какие были сложности во время выращивания мальков и в каких условиях происходит искусственное воспроизводство, рассказал генеральный директор «Байкальской рыбы» Иван Сысоенко.

«Мальки, которые сегодня были выпущены, по возрастной категории достигли 2−3 месяцев. Как мы уже увидели, их вес превысил весовую норму технического задания почти в два раза. Хочется отметить, что это связано с нынешним теплым летом. И как раз таки нынешние тяжелые климатические условия создали нам определенные сложности. Из-за жаркого лета, температура воды соответственно повышалась. Мы переживали, что температура дойдет до пика и мы просто погубим рыбу. Поэтому были установлены новые насосы, которые ежедневно вели подкачу воды из реки Белая. Ранее в прошлые годы, мы никогда не дополняли пруды. Теперь же ежедневно у нас добавляется прохладная вода. В общем особых сложностей по выращиванию омуля не было, ведь мы уже 6 лет искусственно воспроизводим пелядь, которая является идентичной рыбой. Однако, учитывая, что омуль мы выращиваем впервые, конечно, мы все переживали. К счастью, с задачей мы справились. Рассчитанная приемная мощность водоема составляет 60 млн штук подрощенной молоди ценных видов рыб», — отметил Иван Сысоенко.

Сам процесс воспроизводства начинается с икринок, далее они превращаются в личинки и затем расхаживаются по прудам, после чего в возрасте 2−3 месяцев выпускаются в реку. За мальками с сентября по май месяц велся круглосуточный надзор рыбоводами. Говоря о нересте, нужно отметить, что рыба имеет генетическую память, и если сейчас она уйдет в Братское водохранилище, то в нерестовый период омуль вернется на то место, откуда его выпускали, то есть в реку Белая.