Обновленный стадион в Магнитогорске откроется в день фестиваля ГТО
Челябинск. 10 августа.
Челябинск. 10 августа.
В ходе работ на стадионе постелили искусственное покрытие, отремонтировали входные группы, гостевую трибуну и парапеты, легкоатлетические дорожки, раздевалки и душевые.
Также смонтированы системы удаленного доступа и охранного теленаблюдения, закуплено технологическое оборудование, обустроен сектор для метания снарядов.
Торжественное открытие стадиона приурочено к финалу областного фестиваля ГТО, в котором примут участие 250 человек из 15 муниципалитетов. Мероприятие также посетит губернатор Борис Дубровский.
Для гостей фестиваля будут работать спортивные площадки единоборств, силового многоборья, шахмат и шашек, туристической техники.
Участники также смогут посетить спортивные соревнования и выставку по
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