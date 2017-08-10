Обновленный стадион в Магнитогорске откроется в день фестиваля ГТО

В ходе работ на стадионе постелили искусственное покрытие, отремонтировали входные группы, гостевую трибуну и парапеты, легкоатлетические дорожки, раздевалки и душевые.

Также смонтированы системы удаленного доступа и охранного теленаблюдения, закуплено технологическое оборудование, обустроен сектор для метания снарядов.

Торжественное открытие стадиона приурочено к финалу областного фестиваля ГТО, в котором примут участие 250 человек из 15 муниципалитетов. Мероприятие также посетит губернатор Борис Дубровский.

Для гостей фестиваля будут работать спортивные площадки единоборств, силового многоборья, шахмат и шашек, туристической техники.

Участники также смогут посетить спортивные соревнования и выставку по спортивно-прикладному собаководству, соревнования по теннису, картингу, детский турнир по мини-футболу, стрит-болу, фестиваль воркаута, выступления по судомодельному спорту.