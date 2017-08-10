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15:09 (мск), источник: Интерфакс

Обновленный стадион в Магнитогорске откроется в день фестиваля ГТО

Челябинск. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Центральный стадион откроется 13 августа в Магнитогорске после реконструкции, в которую вложено 100 млн рублей из областного и городского бюджетов, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области в четверг.

В ходе работ на стадионе постелили искусственное покрытие, отремонтировали входные группы, гостевую трибуну и парапеты, легкоатлетические дорожки, раздевалки и душевые.

Также смонтированы системы удаленного доступа и охранного теленаблюдения, закуплено технологическое оборудование, обустроен сектор для метания снарядов.

Торжественное открытие стадиона приурочено к финалу областного фестиваля ГТО, в котором примут участие 250 человек из 15 муниципалитетов. Мероприятие также посетит губернатор Борис Дубровский.

Для гостей фестиваля будут работать спортивные площадки единоборств, силового многоборья, шахмат и шашек, туристической техники.

Участники также смогут посетить спортивные соревнования и выставку по спортивно-прикладному собаководству, соревнования по теннису, картингу, детский турнир по мини-футболу, стрит-болу, фестиваль воркаута, выступления по судомодельному спорту.

Запланирован рейд водной флотилии по реке Урал, пройдут показательные выступления спортсменов по пожарно-прикладному и авиамодельному спорту.

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