Тирасполь остался без бани

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 10 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Власти Тирасполя приняли решение закрыть городскую баню из-за аварийного состояния. Об этом рассказал врио мэра по вопросам ЖКХ Николай Обручков на заседании комиссии по социальной политике, образованию, культуре и спорту, сообщили в пресс-службе горсовета.

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«Если котлы еще могут поработать, то вся система отопления и система в самих парных практически сгнила. Надо полностью менять трубную разводку. К тому же в трубах не вода, а пар. Давление шесть атмосфер, плюс температура под 150−160 градусов», — объяснил Обручков.

По его словам, ржавые трубы проходят по всему зданию бани и «если какая-то из них прорывает, то горячая струя летит на пять-шесть метров и может привести к серьезным последствиям».

По мнению врио главы тираспольской администрации, баня нуждается в капитальном ремонте. И основной вопрос упирается в финансирование.

Николай Обручков отметил, что в 2017 году бюджетное ассигнование на баню не предусмотрено, однако средства на ее восстановление будут по возможности изыскиваться.

К слову, последнее вложение в социальное заведение датировано 2013 годом.

В ходе дискуссии первый заместитель председателя городского Совета Максим Чертыковцев предложил вариант, предполагающий частичное функционирование учреждения для обслуживания людей.

«Баня имеет два зала на втором этаже и четыре на первом. Считаю, что в этих двух саунах, которые находятся наверху, надо поменять доски и поставить отдельно две топки, которые будут топиться, например, на дровах. То есть вот в это летнее время, хотя бы один раз в неделю, мы могли бы сохранить какую-то социальную нагрузку», — пояснил он.

Между тем, Максим Чертыковцев согласился с коллегами в том, что безопасность стоит превыше всего, и ближе к зимнему периоду нужны более глобальные изменения.